Q1蘋果佔全球一半手機收入！受缺晶片波及行業傳iPhone 18恐加價

據報道，2026年第一季度全球智能手機市場呈現穩步增長態勢，市場總收入按年上漲8%，規模達到1170億美元（約港幣9160億元），其中蘋果表現一騎絕塵，以48%的收入佔比穩居全球首位。



本季度蘋果業務營收達569.94億美元（約港幣4462億元），銷售額按年增長22%。此外，營收大幅領跑之外，蘋果一季度新機均價同樣穩居全球榜首，達908美元（約港幣7109元），較去年同期的816美元（約港幣6389元）明顯上漲。

三星（Samsung）以18%的收入份額位列第二，當季出貨量與去年同期基本持平，得益於中端市場逐步復甦，以及Galaxy S26系列產品熱銷，其產品平均售價按年提升4%，推動整體營收增長4%。

OPPO、小米、vivo分別以6%、5%、4%的收入份額位列其後。受入門及中端市場成本壓力拖累，小米本季度出貨量、營收按年分別下滑19%、18%，整體市場表現承壓。

疊加行業內存短缺危機，除拉美市場外，小米其餘多數地區業績均出現回落。當前DRAM晶片短缺已波及整個智能手機行業，蘋果CEO蒂姆・庫克（Tim Cook）在2026年二季度財報電話會議上坦言，企業DRAM庫存正處於持續緩慢消耗的狀態。

蘋果CEO Tim Cook在2026年二季度財報電話會議上坦言，企業DRAM庫存正處於持續緩慢消耗的狀態。（Getty Images）

受供應鏈緊張影響，預計數月後登場的iPhone 18或將迎來調價，有購機意向的消費者可提前做好規劃。

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