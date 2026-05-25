小米米家洗衣乾衣機9kg｜機身纖薄支援智能控制｜售價優惠詳情

小米全新米家洗衣乾衣機9kg，機身纖薄支援智能控制！售價優惠詳情｜香港居住環境狹窄，二合一洗衣乾衣機備受不少小家庭青睞。小米去年推出的米家洗衣機洗烘10.5kg非常受歡迎，今年就繼續推出新款主機，主打極簡淺薄設計的米家洗衣乾衣機9kg及米家前置式洗衣機9kg。大幅收窄機身深度，並配備高溫蒸氣除菌及智能控制，為用家帶來高效慳位的護衣方案。



僅535mm纖薄機身慳位設計

全新米家洗衣乾衣機9kg及前置式洗衣機9kg採用前置滾筒設計，針對現代家居空間限制，將機身深度大幅縮減至535mm，輕易融入各種廚櫃或浴室空間。體積縮減但無損實用容量，新機保留525mm特大直徑滾筒及強力洗滌系統，深層清潔同時呵護衣物。米家洗衣乾衣機9kg具備9公斤洗滌及6公斤烘乾容量，足以應付一般家庭需求，免卻額外購買乾衣機的煩惱。

機上彩色屏幕一眼便可看到不同操作模式

逾30種洗衣模式特設快洗

米家洗衣乾衣機9kg內置超過30種定製洗衣模式，當中最實用為59分鐘快速洗衣及乾衣模式，特別適合處理日常合成纖維衣物，一小時內完成洗烘，方便節奏急促的上班族。針對帶異味而毋須水洗的衣物，新機設有蒸氣驅動清新模式，快速帶走異味並撫平皺褶。烘乾方面配備智能感應器及3D立體式技術，實時監測濕度達致衣乾即停，避免衣物過度烘乾縮水，保持柔軟觸感。

兩款新機具備專門衛生程序，運作時產生高溫蒸氣深入衣物纖維。據獨立檢測報告指出，該功能實現高達99.99%除菌率、99.99%除病毒率及100%除蟎效果，減低疾病及過敏困擾。洗衣機本身衛生同樣兼顧，採用不銹鋼烘乾滾筒及納米抗菌門墊圈，配合高溫滾筒清潔及自動門噴淋沖洗功能，有效實現99.99%除菌率與99.9%除塵率，確保長效潔淨。

支援手機App及語音操作控制

操作介面及智能連接亦全面升級，機身設有彩色觸控螢幕，各項程序一目了然。兩款型號均支援米家Mi Home App智能控制，用家連接網絡後可遙距設定程序及監控進度，亦支援Google Assistant語音指令控制，帶來更便利體驗。另外，系統支援OTA升級，未來可透過網絡更新洗衣算法及加入新模式，令功能與時並進。

兩款型號早鳥優惠售價詳情

若家中已有獨立乾衣機，用家可選擇移除了烘乾功能的米家前置式洗衣機9kg，其外觀及智能技術均與洗烘型號一致。售價方面，米家洗衣乾衣機9kg為$3099元，米家前置式洗衣機9kg為$2699元，均包送裝服務。

由5月25日中午12時至29日早上11時59分，用家於官網支付港幣50元訂金，即可分別以港幣2999元及2599元尾款購買。新機將於5月29日中午12時正式發售，並提供2年全機及12年馬達保養。