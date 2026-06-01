小米藍牙喇叭C發佈！¥269有18W全頻揚聲器、IP68防水還有大電池
撰文：快科技
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小米藍牙音箱C正式發佈，到手價269元（人民幣）。目前，新品已在小米商城、小米有品正式開售。
據了解，小米藍牙音箱C是小米Sound Party全新Mini版的國內同款產品。外觀上，小米藍牙音箱C延續簡約設計，機身重約415g，採用黑橙撞色方案，並配備靈感來自「時光隧道」的3D幻彩燈光，可隨音樂節奏律動，進一步提升氛圍感。
小米藍牙音箱C產品介紹：
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同時，該音箱還加入全新氛圍燈環，底部擁有環繞式燈光效果，提供水波、鼓點、常亮三種模式，可適配戶外露營、聚會派對等使用場景。
音質方面，小米藍牙音箱C搭載18W全頻揚聲器，支持兩台音箱組成立體聲，同時支援TWS模式雙設備配對，帶來更具沉浸感的聽音體驗。該音箱內置2600mAh電池，可實現約14小時播放時間，基本能夠滿足日常外出、露營聚會等場景使用。
其他方面，小米藍牙音箱C還支持免提通話、藍牙6.0，並具備IP68級防塵防水能力，應對戶外環境更安心。
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