小米藍牙喇叭C發佈！¥269有18W全頻揚聲器、IP68防水還有大電池

小米藍牙音箱C正式發佈，到手價269元（人民幣）。目前，新品已在小米商城、小米有品正式開售。



據了解，小米藍牙音箱C是小米Sound Party全新Mini版的國內同款產品。外觀上，小米藍牙音箱C延續簡約設計，機身重約415g，採用黑橙撞色方案，並配備靈感來自「時光隧道」的3D幻彩燈光，可隨音樂節奏律動，進一步提升氛圍感。

小米藍牙音箱C正式發布。（小米）

小米藍牙音箱C產品介紹：

+ 3

同時，該音箱還加入全新氛圍燈環，底部擁有環繞式燈光效果，提供水波、鼓點、常亮三種模式，可適配戶外露營、聚會派對等使用場景。

音質方面，小米藍牙音箱C搭載18W全頻揚聲器，支持兩台音箱組成立體聲，同時支援TWS模式雙設備配對，帶來更具沉浸感的聽音體驗。該音箱內置2600mAh電池，可實現約14小時播放時間，基本能夠滿足日常外出、露營聚會等場景使用。

其他方面，小米藍牙音箱C還支持免提通話、藍牙6.0，並具備IP68級防塵防水能力，應對戶外環境更安心。

【延伸閱讀】小米米家空氣清新機6 Max！除甲醛防二次污染 雙濾芯覆蓋全周期（點擊連結看全文）

+ 13

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】