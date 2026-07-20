【CHIIKAWA ARTIVERSE】8月8日正價門票Klook開搶！戶外木馬改靜態、首四日入場獲額外QR Code補償（附連結）



8月8日下午1時 正價門票開售

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展最新公佈正價門票發售詳情，門票確定於 8月8日下午1時 在 Klook 平台正式開售。因應早前現場設施運作調整，大會同步更新戶外藝術區的參觀機制，並針對首四日已入場的觀眾提供補償方案。

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戶外木馬改靜態展出 持票可坐上拍照兼設專用購物通道

大會表示，為配合整體營運及現場安全考慮，位於地下的戶外藝術區裝置已全面實施靜態展出。最新推出的 「CHIIKAWA ARTIVERSE 戶外藝術區入場券 + 特典套裝」（售價 $520），持票者可在現場工作人員指引下，進入戶外藝術區坐上木馬拍照留念，並可獲贈特展紀念卡乙張。此外，持有該門票的觀眾更享有紀念商店專屬購物通道。

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「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展最矚目是CHIIKAWA首座官方實體化的迴旋木馬藝術裝置。（湯致遠攝）

戶外觀賞區8月5起擴大 8月1至4日已入場者獲額外QR Code

團隊指出，經實地評估及場地限制許可下，地下的戶外藝術區指定觀賞區已於8月5日起正式擴大，提供更大觀賞角度與空間。

針對 8月1日至4日 持一般門票及特典套裝門票、且已完成進場的人士，大會實施特別安排：Klook 平台將發出額外 QR Code，受影響人士可憑該 Code 於展覽期間額外進入「擴大後的指定觀賞區」一次（不包括6樓室內展區及紀念品商店）。

展覽期由8月1日至9月6日，正價門票種類及價格如下： 門票種類 票價 (HKD) 包含權益與紀念品 戶外藝術區入場券 + 特典套裝 $520 戶外區坐木馬拍照、特展紀念卡、專屬購物通道、限定特典 特典套裝 $450 室內展區入場、限定主題特典紀念品 一般門票（成人） $200 (12歲或以上) 室內展區入場、非賣品紀念品 一般門票（兒童） $170 (4-11歲) 室內展區入場、非賣品紀念品

大會提醒，9月4日至6日之場次將暫留作天氣原因關閉時的後補用途。門票數量有限，售完即止。欲購買門票的粉絲可留意 Klook 官方網站 及特展官方社交平台的最新公佈。

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全港首個官方迴旋木馬｜天氣影響故障改靜態展

創意品牌AllRightsReserved再度聯手官方，在尖沙咀海濱打造全球首座《CHIIKAWA迴旋木馬》，原定為主角的旋轉木馬公共藝術裝置，除了吉伊卡哇、小八、兔兔等8位核心角色會換上專屬主題色座騎，還有Anoko、電影《人魚島的秘密》新角色「賽蓮」與「人魚」、師傅車車等3部特色座艙。頂裝置部更加入「星星」與小熊袋等原作標誌性圖案，完美還原夢幻世界觀。可惜早前因天氣影響發生故障，大會因安全起見與機電署聯絡，終決定停機，全展程改為「靜態展」，買飛遊客可以登上木馬拍照（不會轉動）。

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全港首個官方迴旋木馬｜8月座落維港海濱（鍾世傑 攝）

齊齊數8位主要角色！第1位：Chiikawa（鍾世傑 攝）

齊齊數8位主要角色！第2位：Hachiware（鍾世傑 攝）

齊齊數8位主要角色！第3位：Usagi（鍾世傑 攝）

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全球首發！木馬造型迷你公仔必入收藏清單

官方公開了最新展覽限定精品情報，最矚目是全球首度曝光的「迷你公仔系列」。吉伊卡哇、小八和兔兔等8位人氣角色換上精緻造型，坐在專屬配色的小木馬上，每款盲盒定價HK$120元，全套8款HK$960元。

全球首發！木馬造型迷你公仔必入收藏清單

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率先睇會場限定精品！夜光雕塑與夢幻音樂盒今日曝光

開賣慶典中更曝光了特展多款全球首發的《CHIIKAWA迴旋木馬》系列限定紀念品，僅限持票人士選購。當中焦點莫過於暗藏夜光驚喜的「CHIIKAWA ARTIVERSE夜光立體雕塑」（售價港幣780元），以及設計精緻的「CHIIKAWA 迴旋木馬音樂盒」（售價港幣1680元）。另外還有吊飾公仔連場景座套裝、主題T恤及頭箍等熱門款式，極具收藏價值。

（8月1日發售，僅限持票人士選購，每人每款產品限購一件）

迴旋木馬音樂盒（高200×闊190×深184mm） | HK$1,680 （鍾世傑 攝）

CHIIKAWA 迴旋木⾺吊飾公仔連場景座套裝｜HK$ 780（三款迴旋木⾺吊飾單買／各HK $165） （鍾世傑 攝）

夜光立體雕塑（高180×闊160×深117mm，關燈後有夜光效果） | HK$780 （鍾世傑 攝）

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走入四大主題宇宙！珍貴原畫與毛量暴增造型雕塑登場

「CHIIKAWA 藝術宇宙」室內展區位於6樓，原畫宇宙展出超過130幅Nagano老師的珍貴原畫重現作品；音樂互動宇宙則以「睡衣派對」為主題，配上經典旋律帶來沉浸式體驗。裝置藝術宇宙更有首度亮相的「毛量暴增」造型雕塑，以及海外首展的巨型「賽蓮」和電影版角色，對粉絲來說非常有吸引力。

原畫宇宙展出超過130幅Nagano老師的珍貴原畫重現作品（Klook圖片）

裝置藝術宇宙更有首度亮相的「毛量暴增」造型雕塑（Klook圖片）

音樂互動宇宙則以「睡衣派對」為主題，配上經典旋律帶來沉浸式體驗。（Klook圖片）

《CHIIKAWA ARTIVERSE》特展開放時間一覽。（Klook圖片）

《CHIIKAWA ARTIVERSE》特展開放時間一覽。（Klook圖片）

活動資訊

名稱： 「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期： 2026年8月1日（星期六）至9月6日（星期日）

地點： 尖沙咀K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre（室內展區）及地下Promenade（戶外體驗）

購票平台： Klook、貓眼

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