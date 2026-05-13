雨季洗衣機有臭味？日媒教兩招解決　切忌當洗衣籃用防止黴菌滋生

香港天氣潮濕，踏入雨季後，家中洗衣機更容易出現霉味、噏味，甚至洗完衫仍然覺得不夠清爽。很多人以為只要定期洗衣就等於洗衣機自然乾淨，但其實洗衣槽內長期潮濕，加上衣物上的汗漬、皮脂和污垢殘留，正正是霉菌容易滋生的環境。日本家電專家分享兩個簡單防霉習慣，不需要額外工具，只要改變日常使用方法，已經有助減少洗衣機發霉和異味問題。



洗衣機內部比想像中更易發霉

洗衣機幾乎每日都會接觸水、洗衣液、衣物污垢和皮脂殘留，內部環境長時間保持濕潤。如果洗衣後立即關上機門或上蓋，濕氣就會困在機內，令洗衣槽、膠邊、縫隙和不易看見的位置更容易滋生霉菌。

這亦是為何有些洗衣機明明經常使用，仍會傳出一陣噏味。問題未必來自衣物本身，而是洗衣機內部已經積聚濕氣和污垢。尤其在潮濕季節，洗衣機若缺乏通風，霉味會更明顯。

第一招：洗完衫後打開機門散濕

日本家電專家建議，洗衣機在不使用時，最好保持機門或上蓋打開，讓內部濕氣散走。這個做法看似簡單，但對防霉相當重要。洗衣後，洗衣槽內壁、膠邊和排水位置仍會殘留水氣。如果立即關上機門，機內就會變成密閉潮濕空間，霉菌自然更容易生長。相反，打開機門讓空氣流通，有助洗衣機內部乾燥，減少霉菌滋生機會。

對前置式洗衣機來說，膠邊位置特別容易藏水，洗完衫後可以順手用乾布簡單抹一抹，再將機門保持微開。至於揭蓋式洗衣機，亦可以在洗衣後打開上蓋一段時間，讓濕氣自然散走。

第二招：不要把洗衣機當洗衣籃

不少人都有一個習慣，就是將換下來的衣物直接丟入洗衣機，等到夠一機才開洗。表面上這樣很方便，但其實是容易令洗衣機發霉和有臭味的原因之一。

剛脫下來的衣物通常帶有汗水、皮脂、濕氣和細菌。如果長時間放在洗衣機內，等於把潮濕污衣困在一個相對密閉的空間。衣物本身容易變味，洗衣槽內亦會吸收濕氣和異味，長期下來自然更易滋生霉菌。

較好的做法，是另外準備一個通風的洗衣籃，把待洗衣物先放在籃內，直至準備開機前才放入洗衣機。這樣可以避免污衣長時間留在洗衣槽內，亦可減少衣物和洗衣機同時發出霉味的機會。