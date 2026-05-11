「洗衣機洗衫？有幾難呀？」以前同阿媽住，以為將所有污糟衫全丟入洗衣機槽，落完洗衣球／柔順劑，鉗個掣就會自動解決。到自己成家立室／搬出來住，先發現要令洗物清潔乾淨、洗衣機保持性能良好耐用，好多細節是絕對不能亂來！最近Threads有人提問：「洗衣機洗完衫立刻關蓋真係會好易發霉嗎？」那究竟是真是假？馬上為你分析：8個最常會犯錯的洗衣機使用禁忌！



1. 洗完衣服立刻關上機門容易發霉？

很多人以為有手尾，洗完衣服就立刻關上機門。剛洗完時內部超級潮濕，關門等於將水分困在裡面，慢慢培養細菌和霉菌。這就是為何機槽總是有股霉味。平時使用完畢後，可以保持機門打開通風30分鐘，甚至可加個板仔提醒其他人不要關機門。

1. 洗完衣服立刻關上機門容易發霉？

2. 洗衣槽不能100％塞爆？

貪方便將一整籃衣服硬塞進去，一來沒有空間去攪動衣物，衣服擠在一起根本洗不乾淨，拿出來還會滿佈皺褶。而且還對機器很傷：衣物過量會令馬達負荷太重，長遠會縮短洗衣機壽命。

2. 洗衣槽不能100％塞爆？

3. 落多一點洗衣球／洗衣液可令衣服洗得更乾淨？

這個觀念完全錯誤。洗衣球／洗衣液按說明書份量使用就足夠。放太多，過水時根本沖不走，化學物質全殘留在衣服纖維裡。穿上身容易導致皮膚敏感。過多的殘留物還會與毛髮、線頭等雜質混合、在機槽底部形成污垢硬塊。加速機器損壞。

3. 落多一點洗衣球／洗衣液可令衣服洗得更乾淨？

過多的殘留物還會與毛髮、線頭等雜質混合、在機槽底部形成污垢硬塊。加速機器損壞。

4. 洗衣機可以當作污衣籃儲存未洗的衣服嗎？

千萬不要將洗衣機當成污衣籃。穿過的衣服滿佈汗水和皮屑，一直悶在不通風的洗衣槽內，簡直是細菌滋生的溫床。積聚的臭味很難消散，還會令機身內部越來越髒。

4. 洗衣機可以當作污衣籃儲存未洗的衣服嗎？

5. 哪三種衣物絕對不能機洗？放進去等於直接報銷？

有3種材質的衣物只可手洗、不能機洗：第一是真皮或合成皮，放進去攪拌脫水肯定脫皮或滿佈裂痕。第二是絲綢，這種嬌貴布料極易勾線縮水，甚至失去光澤。第三是羊毛冷衫，普通機洗模式會令它嚴重縮水變形，隨時縮到變童裝。

5. 哪三種衣物絕對不能機洗？放進去等於直接報銷？

6. 清洗羽絨／雨衣會令洗衣機爆炸？

上面3種物料頂多是不宜機洗，但以下幾種衣物：雨衣、風衣、羽絨衣、滑雪裝、防水墊、睡袋、浴簾放入機洗，會嚴重到令洗衣機爆炸！

以上材質完全不透水，高速脫水時水分無法排出，會變成超重的水球，機器承受不住劇烈震動，隨時會發生爆炸。在洗衣過程中看到機器震動得太誇張、又或是有怪聲，記得馬上按暫停，查看究竟。

6. 清洗羽絨／雨衣會令洗衣機爆炸？

7. 洗衣袋塞得太滿根本洗不乾淨？

原來洗衣袋裝到八分滿就剛剛好，當中要留有空間，否則水流和洗衣液根本穿透不到，污垢完全洗不走。原理與第6點一樣，吸滿水的洗衣袋會變成沉重的水球，脫水時引發強烈震動，極度損耗摩打和避震系統。小襪子、小背心等可以幾件一袋，反而不要1個大袋只裝一件小衣物；而需要保護的衣物（如針織衫或運動褲）建議使用獨立的洗衣袋。

7. 洗衣袋塞得太滿根本洗不乾淨？

8. 內衣褲與污糟襪一齊洗、女生易引發尿道炎？

這個爭論一直存在，認同／反對雙方各有理據。我們倒不如改個問題：「如何可以一齊機洗、又不會有衛生疑慮」。專家認為內衣與污糟襪原則上可以一齊洗，前提是需做好殺菌消毒，比如使用一些殺菌消毒的洗衣液，洗好之後用高溫乾衣，也能有效殺滅細菌。但如果內衣褲或襪子因某些原因特別污糟，則建議單獨洗、或用手洗。