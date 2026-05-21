滾筒洗衣機一定高級？波輪vs滾筒優缺點公開　買錯隨時傷衫又嘥水

洗衣機是每個家庭不可或缺的家電，目前洗衣機主要就兩種，滾筒和波輪，很多人要買洗衣機第一步就會先糾結，對於洗衣機，是買滾筒好還是波輪好呢？似乎現實社會中，絕大部分自有房家庭會選擇滾筒洗衣機，感覺上更高大上，而租房家庭則偏向于波輪洗衣機，兩者真的存在高低之分嗎？我們一起來看看。



到底誰更省水？

省水是洗衣機的一大核心指標，而且洗衣機作為使用頻率較高的家電，日常使用，長期積累下來，耗水也是非常需要關心的話題。

省水是洗衣機的一大核心指標，而且洗衣機作為使用頻率較高的家電，日常使用，長期積累下來，耗水也是非常需要關心的話題。（Unsplash@Planetcare）

從耗水情況來看，滾筒洗衣機要優於波輪洗衣機，大約能節省1倍的水量，這個是原理差異造成的。

波輪與滾筒洗衣機應該怎樣選▼▼▼

波輪洗衣機需要渦流攪動，所以水必須要加的比衣服總容量多，一般一次加水需要160-240L，而滾筒洗衣機主要靠摔打去漬，所以相對來說，只要衣服全部浸濕即可，大約一次需要用水70-100L。

按照一年100次洗滌來計算，滾筒洗衣機大約能省1W升的水，也就是10噸，一年大概能節省水費50-100元。（人民幣，下同）

波輪洗衣機需要渦流攪動，所以水必須要加的比衣服總容量多。（Unsplash@Avi richards）

誰洗的乾淨？

相對而言兩者都能對正常衣物進行比較徹底的清洗，那麼如果是重油污場景，誰更有優勢呢？

首先是波輪洗衣機，通過渦流攪動產生的摩擦力大，能快速剝離衣物表面的頑固污漬，所以如果你家有經常工廠戶外工作的家庭，波輪洗衣機能有較好的清潔效果。

再說滾筒洗衣機：通過拍打的方式進行清洗，相對摩擦力沒那麼大，但滾筒的優勢是因為摩擦力小，能有效減少磨損和衣物纏繞，因此更適合洗一些比較嬌柔的衣物，對衣物的損壞更小。

通過拍打的方式進行清洗，相對摩擦力沒那麼大，因此更適合洗一些比較嬌柔的衣物，對衣物的損壞更小。（Unsplash@Engin Akyurt）

誰更皮實耐造？

從實際應用上來說，一般洗衣機的推薦壽命都在10年左右，從這個角度來看，基本上任何一台合格的產都可以達到。

如果非要更極致的對比，那麼波輪洗衣機結構更加相對簡單、零部件便宜，維修成本低，會更有優勢一些，相反滾筒洗衣機電機成本高，密封圈也可能需要定期更換，整體使用成本可能會略高一些。

總結：

整體看下來，兩款不同類型的洗衣機其實並不存在誰絕對好，和誰絕對壞。

．波輪洗衣機：價格便宜、適合洗重油污、省電、後期成本低、容量大，缺點是費水，容易磨損衣物。

．滾筒洗衣機：省水、更加呵護衣物、功能多，但價格偏貴，中途不能添加衣物，洗滌時間稍微長一點。



不同人群該怎麼買？

．租房黨、預算少人群：建議選擇波輪，價格便宜後期成本低、後期無論是搬運還是扔掉都不用太糾結。使用起來也非常方便。

．自住房：建議選滾筒，清洗模式功能更多，噪音小，對衣物磨損小，更加省水。

．老人使用：建議選擇波輪，波輪老人一直用沒有學習成本，使用簡單，不用擔心不會用。

．追求生活品質：建議滾筒+熱泵乾衣機，既能滿足多樣化洗滌需求，同時疊加一個乾衣機，後期洗完衣物也更加方便快速烘乾。



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