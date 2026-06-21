家電沒壞也要換？用得太耐隨時短路起火　附7大電器壽命時間表

很多家庭其實都有這個問題，家裏面的家電只要沒徹底的壞掉、還能勉強的開機用，就一直捨不得換新的，湊湊合合的能用一年是一年。



像家裏雪櫃一直響了好幾年、洗衣機也是晃動特別厲害、熱水器什麼的用了七八年還在堅持用……說實話大部分的人都是這麼想的，東西只要是不壞，就沒必要花錢去換新的。

每個家庭都有不少電器，未用壞就真的沒必要花錢去換新的？（AI生成圖片）

但我真的覺得啊，家電最嚇人的其實不是直接壞了，而是這種超期、帶着毛病一直運行的狀態。很容出現一些安全上的隱患。表面上看着機器運轉的一切正常，其實它內部的線路、管路還有各種小零件，早就慢慢的老化了、變質得差不多了。

也正因為這樣，很多家裏突然出現家電的漏電、起火、漏水這些意外，真還就不是湊巧，基本都是長年累月超期使用堆出來的隱患去造成的。所以，如果家裏有超期的家電，即使沒壞，最好也是換新的。

哪些家電需要換呢，今天也給大家總結了一個具體的時間表：

燃氣熱水器、電熱水器安全使用年限：8年

熱水器我真的覺得，是家裏風險最大、也最容易被所有人忽略的家電，真的一點不誇張。只要使用年限超過8年，熱水器內部的加熱管會慢慢被腐蝕，內膽生鏽變薄，泄壓閥也很容易失靈壞掉。平時燒水你完全看不出問題，背地裏可能就在悄悄漏水、漏電，嚴重的時候還會乾燒炸裂，不管是燃氣還是電熱水器，都有泄漏、爆燃的可能性，真的挺危險的。

只要使用年限超過8年，熱水器內部的加熱管會慢慢被腐蝕，內膽生鏽變薄，泄壓閥也很容易失靈壞掉。（中關村在線提供）

很多人都抱着僥倖心理，覺得出水正常、能用就行，沒必要折騰換新。但熱水器的損耗全部在內部，外觀上是一丁點都看不出來的。哪怕你平時再愛惜、經常擦洗保養，只要用超8年，隱患就躲不掉，真心建議直接換新，別拿一家人的安全去賭。

洗衣機、烘乾機安全使用年限：8年

家裏的洗衣機用久了，多多少少都會出現這些小毛病：脱水的時候亂晃、噪音特別大、洗完衣服有異味，偶爾還會漏水。

尤其是老式的波輪、洗烘一體機，用到8年左右基本就到使用壽命了。（中關村在線提供）

不少人都覺得，這就是機子老舊的正常現象，噪音大點、晃一點也無所謂，不用太較真。但其實真不是，這是內部軸承磨損、桶體鬆動、皮帶鬆弛導致的，再加上長年累月堆積的污垢、細菌。超期的洗衣機不僅洗不乾淨衣服，甚至越洗越髒，電機還會一直超負荷運轉，特別容易過熱短路，嚴重的會漏電、起火，真不是我故意嚇人。

尤其是老式的波輪、洗烘一體機，用到8年左右基本就到使用壽命了。真的沒必要反覆修修補補，一來老機子配件大多都停產了，維修又貴又不耐用；二來核心的老化問題根本修不好，隱患一直存在，湊合用着真的特別不划算。

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雪櫃安全使用年限：10年

雪櫃算是家裏所有家電裏最耐用的一個了，但耐用歸耐用，真的不代表可以一直無限期用下去。

用了十年上下的老雪櫃，最直觀的感受就是製冷越來越差、超級費電，機身還一直發燙。（中關村在線提供）

用了十年上下的老雪櫃，最直觀的感受就是製冷越來越差、超級費電，機身還一直發燙。內部管路老化漏氟、線路外皮破損都是很常見的毛病。尤其是夏天，雪櫃幾乎24小時不停機，高溫加上線路老化，就特別容易出現短路自燃的情況。

很多人家的老雪櫃，看着能正常冷凍保鮮，但實際上保鮮效果差了特別多，食材放一兩天就壞，機身死角還藏了好多細菌。最關鍵的是電路隱患，一直暗藏着，說不定什麼時候就出問題。

冷氣機安全使用年限：10年

超期使用的冷氣機，使用體驗真的一言難盡，製冷慢不涼快、耗電量還巨大，吹出來的風有怪味，開機的噪音也特別刺耳，聽着很難受。

超期使用的冷氣機，使用體驗真的一言難盡，製冷慢不涼快、耗電量還巨大，吹出來的風有怪味，開機的噪音也特別刺耳，聽着很難受。（中關村在線提供）

這些都還只是表面的小問題，真正危險的其實是外機。外機常年在室外風吹日曬雨淋，支架特別容易腐蝕斷裂，線路老化、壓縮機磨損過熱都是常態。每年夏天網上看到的冷氣機自燃、外機掉落事故，基本全是這些超期老機子導致的。

而且老冷氣機沒有現在機子的除菌、密封這些設計，風道裏堆了常年的灰塵細菌，吹出來的風又悶又髒，家裏老人、小孩長期吹的話，很容易嗓子不舒服、呼吸道出問題。

抽油煙機、灶具安全使用年限：8年

廚房本身就是家裏防火最需要注意的地方，廚電老化帶來的安全風險，真的是特別大的。油煙機用久了，風扇、風道、機芯裏面會堆積厚厚的一層油垢，我們平時擦灶台、擦枱面，根本清潔不到這些內部死角。炒菜溫度一高，機身內部升溫，就特別容易引燃油污，導致廚房起火。

廚房本身就是家裏防火最需要注意的地方，廚電老化帶來的安全風險，真的是特別大的。（unsplash@Clay Banks）

灶具超期用也一樣危險，火蓋變形、閥門鬆動、進氣不穩，會出現漏氣、紅火、脱火這些問題，稍不注意就會燃氣泄漏、引發火災。真的別覺得枱面擦乾淨了就沒事，廚電的內部老化、油污堆積，都是肉眼看不見的，風險一直實實在在存在。

電視、投影機安全使用年限：8-10年

家裏老舊的電視、投影機，用個幾年之後，就經常會閃屏、機身發燙，還會莫名其妙黑屏重啟。這都是內部電路板、電容老化的信號，嚴重的話會直接把機器燒壞，甚至出現自燃的情況。

家裏老舊的電視、投影機，用個幾年之後，就經常會閃屏、機身發燙，還會莫名其妙黑屏重啟。（unsplash@Samuel Regan-Asante）

再加上十幾年前的老家電，安全設計都特別簡陋，沒有現在完善的過熱、漏電保護功能，安全性跟新機完全沒法比，長期用着真的很不省心。

小型廚電（破壁機、電飯煲、微波爐）年限4-6年

很多人都有個誤區，覺得小家電便宜，壞了直接換新就行，沒必要糾結什麼使用年限。但往往就是這些小電器，老化速度最快，安全問題也最容易被我們忽略。

電飯煲用久了塗層脱落、加熱盤老化，煮出來的飯不僅口感差，還存在漏電風險；老微波爐容易微波泄漏、加熱不穩定；破壁機電機磨損嚴重，工作時容易卡頓、短路。這些小家電我們每天都在用，接觸食物、接觸手部最多，超期使用的隱患，真的一點都不能馬虎。

最後說句實在話

其實算下來一整套家電，大概在3W元左右居多，平均下來按照10年計算，也就是每年3000元左右的折舊成本，對比很多開銷而言，這個成本其實並不高。

如果老家電一旦發生火災造成的損失也遠不止3000元，因此建議大家定期檢查自己家裏的家電，定期換新。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】