Samsung 2026電視配AI智能登場｜首創6K電競屏＋旗艦音響同步推出

Samsung 2026 電視配AI智能登場｜Samsung 今年全新推出的智能影音產品全面融入強大人工智能功能，無論無論是色彩極致逼真的 Micro RGB、防眩光的電影級 OLED、高性價比的 Mini LED 巨屏，抑或主打畫框美學的 The Frame系列，都正為客廳娛樂帶來全新格局。



全新Micro RGB系列

AI電視系統全面普及

今年新一代Samsung電視大趨勢，在於人工智能技術的廣泛應用。新系列全面引入全新的智能助理系統，並全面覆蓋至4K或以上規格的電視型號。這個名為 Vision AI Companion 的系統整合了多個主流的人工智能運作平台（如Gemini及Copilot），讓日常電視操作變得更加個人化與直觀。系統內置升級版的語音助理，具備更高水準的情境感知能力，用家可以直接以無縫對話方式進行互動，無需再像以往般逐層點選繁複的選單或手動輸入文字。（暫時只對應英文，相信未來將可更新對應中文）

內置AI系統，可以利用語音發問問題、或自動提供每日合適用家的新聞。

為了配合不同的觀賞場景，人工智能系統還會即時針對畫面和音效進行調節。例如在播放運動賽事時，系統具備的足球模式能即時分析球體運作，讓動態畫面顯得更流暢，同時加強球場草地的綠色與現場觀眾的歡呼聲，營造親歷其境的現場感。至於日常觀影方面，高解像度提升技術能即時優化低解像度的影片內容，呈現出更為細緻的畫面層次與對比度。色彩增強與音效控制技術亦會自動偵測對話與背景音樂，主動平衡人聲與環境雜音，確保每一句台詞都清晰可聽。

Micro RGB R95H

Micro RGB光色極致逼真

Micro RGB系列為今年旗艦型號，為高端家居觀賞體驗立下了新標竿。這項技術在於屏幕上的紅、綠、藍微型 LED 發光體都能夠獲得獨立控制。高度精準的光源控制技術，能將色彩真實還原，展現出極其豐富的暗部細節。旗艦型號 R95H 提供85吋、75吋及65吋選擇，而另一款 R85H 則備有75吋、65吋及55吋。兩款型號均配備了防反光技術，能有效減少室內明亮燈光或陽光照射下的屏幕反射，確保在任何光線環境下，畫面依然清晰透亮。

Micro RGB 屏幕顏色顯示非常亮麗

旗艦屏幕更獲得德國權威測試機構 VDE 頒發的精準光色技術認證，能呈現 100% 的 BT.2020 逼真色域覆蓋。為了照料長期觀看電視的用家，R95H 型號更特別獲得了護眼認證以及晝夜節律顯示認證，能根據時間與環境光線自動調整畫面亮度和色溫，減少雙眼疲勞。在定價方面，頂規的 85 吋 R95H 售價為$89980 ，而入門級的 55 吋 R85H 則為$16680 。

OLED電視屏幕防眩光

對於追求極致純黑與電影級畫質的用家而言，2026 年的 OLED 電視系列同樣極具吸引力。新系列推出了 S95H、S90H 和 S85H 三款型號，由 42 吋一直覆蓋至 83 吋。其中旗艦 S95H 及高階 S90H 均採用了強大的 NQ4 AI 第三代處理器，並導入防反光技術，解決了以往 OLED 面板容易反光的缺點，即使在日光充足的客廳播放暗黑電影畫面，用家仍能看清所有細節。

OLED S95H

FloatLayer Display

在外型設計上，S95H 採用了全新的懸浮美學外觀，機身線條極為輕巧精緻，可以完美融入牆身。新機同時支援藝術商店功能，能以極高還原度展示世界名畫。針對遊戲愛好者，新機配備高達 165Hz 的更新率，並支援主流的動態更新率技術，提供流暢無撕裂的超低延遲遊戲體驗。售價方面，頂級的 77 吋 S95H 售價為＄65980 ，而最親民的 42 吋 S90H 則只需＄10980 即可入手。

Mini LED M80H 加入了AI足球模式

Mini LED巨屏聲色俱備

如果希望尋找畫面明亮、高性價比且具備人工智能畫質優化功能的電視，Mini LED 系列便是另一個好選擇。今年登場的 M90H 及 M80H 型號結合了先進的光源控制與寬廣色域技術。主打極致大屏幕的 M90H 僅提供 100 吋單一規格，非常適合用來打造私人家庭影院，售價為港 ＄49980 。而 M80H 則備有 85 吋、75 吋和 65 吋選擇，搭載了 NQ4 AI 第二代處理器以及 144Hz 更新率。此系列還備有入門款 M70H，提供 55 吋、50 吋及 43 吋，機身內置 Mini LED 4K 處理器及自適應音效技術，定價由 ＄5280 起，是日常進階觀影的超值首選。

The Frame Pro

The Frame Pro

此外，同步登場的還有專為藝術愛好者打造的 The Frame 藝術電視系列。高階的 The Frame Pro 備有無線連接盒，並將機身厚度收窄至僅有 24.9mm，貼牆懸掛時就如同一幅真實的畫框。而針對細小空間，今年亦新增了內置連接埠的 43 吋一體化型號，讓牆面線路佈局更加簡潔乾淨。

32 吋的 Odyssey G8（G80HS）

6K電競屏幕效能強勁

除了電視之外，今年的電競屏幕陣容亦迎來重大突破。其中 32 吋的 Odyssey G8（G80HS）是全球首款具備 6K 解像度的電競顯示器，解像度高達 6144 x 3456，為專業玩家帶來前所未有的超高清視覺體驗。這款旗艦屏幕具備獨特的雙模式切換功能，用家可以在 6K 解像度下運行 165Hz 更新率，或切換至 3K 解像度下享受高達 330Hz 的極速更新率。顯示器更配備了最新的 DisplayPort 2.1 傳輸介面，提供極高的訊號傳輸頻寬，定價為 ＄12980 。

Odyssey OLED G8（G80SH）

另外，同系列還推出了支援 5K 解像度、更新率最高可達 360Hz 的 27 吋 G80HF，售價為＄7980 元。若喜愛 OLED 面板的用家，則可以選擇配備 4K 解像度、240Hz 更新率的 Odyssey OLED G8（G80SH），此款電競屏幕具備特殊的雙層串聯面板技術，大幅提升了屏幕亮度和使用壽命。

無線音響完美融入家居

要打造最完美的家庭影院體驗，優質的音響系統絕對不可或缺。今年全新發佈的家居音響系列中，最矚目的莫過於由著名設計師 Erwan Bouroullec 親自操刀設計的 Music Studio 5 無線揚聲器。這款音響採用極簡的「圓點設計」與典雅白色機身，能輕鬆融為家居裝飾的一部分。其機身雖然精巧，但內置 4 吋低音單元與雙高音單元，能透過聲音導向技術將音效均勻擴散至全屋每個角落。系統亦會透過人工智能自動偵測房間佈局與播放內容，主動控制低音及消除雜音，售價為 ＄2380。

HW-QS90H

與此同時，新一代 Q 系列 Soundbar 亦隆重登場。旗艦級的 HW-Q990H 配備強大的 11.1.4 聲道系統，並支援無線傳送 Dolby Atmos 聲效，能將電視音場中心向上提升，令對白聽起來更自然，定價為＄10980。另一款 HW-QS90H 則是系列首款 All-in-One 一體化 Soundbar，在纖細的 7.1.2 聲道機身內內置了四個重低音單元，用家無需再額外擺放笨重的重低音箱，特別適合香港寸金尺土的居住環境，售價為＄7480。