Samsung 2026電視配AI智能登場｜首創6K電競屏＋旗艦音響同步推出
Samsung 2026 電視配AI智能登場｜Samsung 今年全新推出的智能影音產品全面融入強大人工智能功能，無論無論是色彩極致逼真的 Micro RGB、防眩光的電影級 OLED、高性價比的 Mini LED 巨屏，抑或主打畫框美學的 The Frame系列，都正為客廳娛樂帶來全新格局。
AI電視系統全面普及
今年新一代Samsung電視大趨勢，在於人工智能技術的廣泛應用。新系列全面引入全新的智能助理系統，並全面覆蓋至4K或以上規格的電視型號。這個名為 Vision AI Companion 的系統整合了多個主流的人工智能運作平台（如Gemini及Copilot），讓日常電視操作變得更加個人化與直觀。系統內置升級版的語音助理，具備更高水準的情境感知能力，用家可以直接以無縫對話方式進行互動，無需再像以往般逐層點選繁複的選單或手動輸入文字。（暫時只對應英文，相信未來將可更新對應中文）
為了配合不同的觀賞場景，人工智能系統還會即時針對畫面和音效進行調節。例如在播放運動賽事時，系統具備的足球模式能即時分析球體運作，讓動態畫面顯得更流暢，同時加強球場草地的綠色與現場觀眾的歡呼聲，營造親歷其境的現場感。至於日常觀影方面，高解像度提升技術能即時優化低解像度的影片內容，呈現出更為細緻的畫面層次與對比度。色彩增強與音效控制技術亦會自動偵測對話與背景音樂，主動平衡人聲與環境雜音，確保每一句台詞都清晰可聽。
Micro RGB光色極致逼真
Micro RGB系列為今年旗艦型號，為高端家居觀賞體驗立下了新標竿。這項技術在於屏幕上的紅、綠、藍微型 LED 發光體都能夠獲得獨立控制。高度精準的光源控制技術，能將色彩真實還原，展現出極其豐富的暗部細節。旗艦型號 R95H 提供85吋、75吋及65吋選擇，而另一款 R85H 則備有75吋、65吋及55吋。兩款型號均配備了防反光技術，能有效減少室內明亮燈光或陽光照射下的屏幕反射，確保在任何光線環境下，畫面依然清晰透亮。
旗艦屏幕更獲得德國權威測試機構 VDE 頒發的精準光色技術認證，能呈現 100% 的 BT.2020 逼真色域覆蓋。為了照料長期觀看電視的用家，R95H 型號更特別獲得了護眼認證以及晝夜節律顯示認證，能根據時間與環境光線自動調整畫面亮度和色溫，減少雙眼疲勞。在定價方面，頂規的 85 吋 R95H 售價為$89980 ，而入門級的 55 吋 R85H 則為$16680 。
OLED電視屏幕防眩光
對於追求極致純黑與電影級畫質的用家而言，2026 年的 OLED 電視系列同樣極具吸引力。新系列推出了 S95H、S90H 和 S85H 三款型號，由 42 吋一直覆蓋至 83 吋。其中旗艦 S95H 及高階 S90H 均採用了強大的 NQ4 AI 第三代處理器，並導入防反光技術，解決了以往 OLED 面板容易反光的缺點，即使在日光充足的客廳播放暗黑電影畫面，用家仍能看清所有細節。
在外型設計上，S95H 採用了全新的懸浮美學外觀，機身線條極為輕巧精緻，可以完美融入牆身。新機同時支援藝術商店功能，能以極高還原度展示世界名畫。針對遊戲愛好者，新機配備高達 165Hz 的更新率，並支援主流的動態更新率技術，提供流暢無撕裂的超低延遲遊戲體驗。售價方面，頂級的 77 吋 S95H 售價為＄65980 ，而最親民的 42 吋 S90H 則只需＄10980 即可入手。
Mini LED巨屏聲色俱備
如果希望尋找畫面明亮、高性價比且具備人工智能畫質優化功能的電視，Mini LED 系列便是另一個好選擇。今年登場的 M90H 及 M80H 型號結合了先進的光源控制與寬廣色域技術。主打極致大屏幕的 M90H 僅提供 100 吋單一規格，非常適合用來打造私人家庭影院，售價為港 ＄49980 。而 M80H 則備有 85 吋、75 吋和 65 吋選擇，搭載了 NQ4 AI 第二代處理器以及 144Hz 更新率。此系列還備有入門款 M70H，提供 55 吋、50 吋及 43 吋，機身內置 Mini LED 4K 處理器及自適應音效技術，定價由 ＄5280 起，是日常進階觀影的超值首選。
此外，同步登場的還有專為藝術愛好者打造的 The Frame 藝術電視系列。高階的 The Frame Pro 備有無線連接盒，並將機身厚度收窄至僅有 24.9mm，貼牆懸掛時就如同一幅真實的畫框。而針對細小空間，今年亦新增了內置連接埠的 43 吋一體化型號，讓牆面線路佈局更加簡潔乾淨。
6K電競屏幕效能強勁
除了電視之外，今年的電競屏幕陣容亦迎來重大突破。其中 32 吋的 Odyssey G8（G80HS）是全球首款具備 6K 解像度的電競顯示器，解像度高達 6144 x 3456，為專業玩家帶來前所未有的超高清視覺體驗。這款旗艦屏幕具備獨特的雙模式切換功能，用家可以在 6K 解像度下運行 165Hz 更新率，或切換至 3K 解像度下享受高達 330Hz 的極速更新率。顯示器更配備了最新的 DisplayPort 2.1 傳輸介面，提供極高的訊號傳輸頻寬，定價為 ＄12980 。
另外，同系列還推出了支援 5K 解像度、更新率最高可達 360Hz 的 27 吋 G80HF，售價為＄7980 元。若喜愛 OLED 面板的用家，則可以選擇配備 4K 解像度、240Hz 更新率的 Odyssey OLED G8（G80SH），此款電競屏幕具備特殊的雙層串聯面板技術，大幅提升了屏幕亮度和使用壽命。
無線音響完美融入家居
要打造最完美的家庭影院體驗，優質的音響系統絕對不可或缺。今年全新發佈的家居音響系列中，最矚目的莫過於由著名設計師 Erwan Bouroullec 親自操刀設計的 Music Studio 5 無線揚聲器。這款音響採用極簡的「圓點設計」與典雅白色機身，能輕鬆融為家居裝飾的一部分。其機身雖然精巧，但內置 4 吋低音單元與雙高音單元，能透過聲音導向技術將音效均勻擴散至全屋每個角落。系統亦會透過人工智能自動偵測房間佈局與播放內容，主動控制低音及消除雜音，售價為 ＄2380。
與此同時，新一代 Q 系列 Soundbar 亦隆重登場。旗艦級的 HW-Q990H 配備強大的 11.1.4 聲道系統，並支援無線傳送 Dolby Atmos 聲效，能將電視音場中心向上提升，令對白聽起來更自然，定價為＄10980。另一款 HW-QS90H 則是系列首款 All-in-One 一體化 Soundbar，在纖細的 7.1.2 聲道機身內內置了四個重低音單元，用家無需再額外擺放笨重的重低音箱，特別適合香港寸金尺土的居住環境，售價為＄7480。
Samsung 最新 2026 電視系列在香港的推出日期及早鳥優惠詳情是甚麼？
2026 電視系列已公開發售，由即日起至 2026 年 6 月 30 日的早鳥優惠期間，用家只要在官方網上商店購買指定電視型號，即可獲得豐富禮遇。如購買 85 吋或 75 吋的 Micro RGB R95H 電視，會免費獲贈價值 ＄6980 的 HW-Q930F Soundbar 一部及 Now TV 足球盛事通行證組合；而選購藝術電視 The Frame Pro 亦可免費獲得最高 24 個月的 Art Store 服務。
全球首款 6K 電競顯示器 Odyssey G8（G80HS）的售價及主要賣點是甚麼？
32 吋的全球首創 6K 電競顯示器（型號為 G80HS）在售價為 ＄12980。其最大賣點是具備超越一般 4K 屏幕的 6144 x 3456 超高解像度，並且支援獨特雙模式切換。玩家可以選擇在 6K 解像度下運行 165Hz 畫面更新率，或是在 3K 解像度下將更新率倍增至 330Hz。屏幕亦配備了 DisplayPort 2.1 頂級傳輸介面，全面支援高頻寬訊號。
旗艦級 Micro RGB 電視系列共有甚麼尺寸選擇？最便宜的型號定價是多少？
2026 年的 Micro RGB 系列分為 R95H 和 R85H 兩款型號。高階的 R95H 提供 85 吋、75 吋及 65 吋三種大尺寸選擇；而 R85H 則提供 75 吋、65 吋及 55 吋。整個系列中最容易入手的 55 吋 R85H（型號為 MRA55R85HAJXZK），官方建議零售價為 ＄16680，能讓用家在較精巧的家居空間中，同樣享受 100% BT.2020 色域的極致精確光源與防反光畫質。