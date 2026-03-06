手機電池續航力急跌倒水？4個充電壞習慣要戒！教你延長電池壽命｜人人智能手機不離手，工作、娛樂都靠它，如果手機電量流失超快，真的會令人不安恐懼。原來，很多人的充電習慣都是致命傷，例如將手機用到電量見紅、甚至自動關機先醒起要充電；通宵長時間將手機插在充電器等等，都會對電池的壽命帶來壞影響。



壞習慣01｜電量耗盡才充電、時常電量過滿

原來充電同做人一樣，不要去到「太盡」。智 能手機使用的鋰電池，不論過度放電至見紅，又或長期處於滿電狀態，都會加速電池損耗。專家建議，日常應盡量將電量維持在20%至80%之間，跌至大約30%便應開始充電，充到八、九成即可拔除，不用去到太盡，這有效減緩電池容量衰退。

壞習慣02｜套厚重手機殼、邊打機邊充電

溫度亦是影響電池健康的一大關鍵，充電時電流會令手機產生熱力，若加上玩手機遊戲或執行高耗能應用程式，手機便會嚴重發熱，直接破壞電池內部活性。正確做法是充電時盡量除下厚重的手機殼，放置在通風陰涼處。值得一提的是，現時不少主打電競效能的手機都內置「旁路充電」（Bypass Charging）功能，開啟後電源會直接為主機板供電而不經過電池，大幅減少發熱問題。

「旁路充電」（Bypass Charging）直接為主機板供電而不經過電池，大幅減少發熱問題。

錯誤使用習慣消耗手機電池壽命 邊玩邊充超傷 4招教你正確保養

內地網媒曾在遊玩／不遊戲《原神》的兩個情況下，查看充電功率並，並記錄下機身發熱情況，證明邊打機邊充電，溫度不單特別高，手機內防過熱機制，更會限制CPU運算功率，以達降溫之效，令遊戲表現大打折扣。

壞習慣03｜使用來歷不明的劣質充電配件

市面上的第三方充電線及火牛五花八門，貪平購買未經認證的劣質充電器及充電線，容易出現電壓不穩、電流過載等問題，輕則令電池循環壽命縮短兩成以上，重則引發爆炸火災等安全意外。為手機著想，務必選購原廠充電套裝，最好更是具備USB-IF、MFi、PPS等官方安全認證的配件。

曾有網民使用非原裝iPhone USB-C充電線，插頭的高溫竟然燒穿沙發，布料燒至黑色。

壞習慣4｜將手機放在床上或枕頭底充電，阻礙散熱

這絕對是最多人忽略，但又最危險的充電壞習慣！很多人習慣睡前將手機放在床褥上或枕頭底充電，但這類柔軟布料會把充電時產生的熱力完全困住，令手機處於極高溫狀態。這不但會令電池提早報銷，更存在極大的火警隱患。正確做法應將手機放在書枱或床頭櫃等堅硬、平坦且散熱良好的表面上進行充電。

本年2月、就曾有Threads網民分享親身經歷，指行動電源在床邊使用期間突然起火，濃煙瞬間瀰漫整個房間，床褥、被單被燻至焦黑。

尿袋起火網民分享意外經過｜濃煙燻黑房間：小心！床邊充電是大忌

總結：智能手機4大電池保養重點

電量區間管理：盡量將電量維持在 20% 至 80% 之間，避免「用到盡關機」及通宵長時間滿充。

慎防高溫過熱：充電時宜拆除散熱差的手機殼，打機時善用「旁路充電」功能降溫。

嚴選充電配件：堅拒劣質火牛及線材，只使用原廠或獲官方安全認證（如 MFi、USB-IF）的產品。

注意充電環境：切忌在床褥、沙發或枕頭底等容易積聚熱力的地方充電，應放於堅硬平坦桌面。

