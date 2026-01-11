手機充電5禁忌：長期不拔插頭恐引發火災　附意外起火急救法

手機是我們生活工作中離不開的夥伴，支付、社交、娛樂都有手機的身影，但是手機電量「蒸發」的速度也讓人沒有「安全感」。



因此不少人會給手機一天兩充，甚至還有人整夜給手機充電，這種行為潛藏着巨大的安全風險，充電時的這些錯誤行為要警惕：

1. 長期不拔充電器

充電器接通插座後，就算沒有給手機充電，也處於工作狀態。充電器長期放在插線板上不拔，不僅會耗電造成浪費，還會持續發熱，進而加速器材材料老化，容易產生短路或高壓擊穿現象，嚴重時可能會起火。

2. 邊充電邊用手機

會增加電池負荷導致過熱，同時提升觸電風險。

3. 追求100%滿電量

長期滿電狀態會降低電池壽命。

4. 使用過厚手機殼

隔熱材質會阻礙手機散熱，加劇電池內部損傷。

5. 在牀頭附近充電

不少人習慣在牀頭或枕頭附近充電，這種情況下一旦出現短路引發自燃，枕頭等易燃物品將會帶來更大的危險。

充電器意外起火如何急救？

1. 切斷電源

如發現充電器冒煙、冒火花，需立即關閉電源開關，拔掉插頭。

2. 移開周圍物品

迅速移開附近的易燃物，防止火勢蔓延。

3. 選用正確滅火器材

切勿用水或泡沫滅火器滅火，如無法確定電源是否被切斷，可用乾粉滅火器、二氧化碳滅火器撲救。

4. 及時呼叫救援

火勢較大無法控制時，應迅速離開現場，並撥打電話報警，避免吸入濃煙。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】