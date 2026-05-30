ZEEKR X 2026純電SUV抵港｜更豪華升級按摩座椅｜規格價錢一覽

ZEEKR X 2026純電SUV抵港｜尋找適合香港狹小街道又設備豐富的電動車，往往要在體積與舒適間取捨。2026年新款ZEEKR X純電SUV正式抵港，內籠與科技配置全面躍升。新車不僅將通風按摩座椅列為標配，更提升充電效能與動力，為車迷提供兼顧靈活操控與新奢享受的選擇。



ZEEKR X 2026純電SUV抵港

ZEEKR X純電SUV內外設計升級

2026年版本ZEEKR X保留無框車門及電動外後視鏡等標誌設計。升級重點在於車廂質感，頂棚換上與同廠大型車同級的Microfiber麂皮絨，觸感細膩。座椅採幾何線條縫製，配以黑鍍鉻金屬裝飾，倍添現代感。車身具備6種顏色，內飾提供全黑、黑白及全新黑橙三款主題。車廠亦首度提供19吋槳葉式及20吋全黑五輻鍛造輪圈作選配，迎合不同用家審美。

豪華感大幅提升

為提升駕乘享受，新版ZEEKR X將高階配置全面下放。前排座椅現已標配通風、按摩及副駕記憶功能，有效舒緩長時間乘坐的疲勞。娛樂裝備方面，全線升級13喇叭YAMAHA環迴立體音響系統及1.21平方米全景天幕。尾箱標準容量為404升，摺疊後排座椅後可大幅擴展至1247升，輕鬆應付日常裝載需求。

車尾廂比想像中更大

升級遙控泊車解決香港泊車難

面對香港狹窄車位，新車除標配自動泊車，未來更將透過OTA加入智慧遙控泊車輔助系統。用家可於車外用智能手機遙控車輛直線進出，徹底解決開門難題。此外，四驅版本更引入豪華旗艦車系的智能感應自動門交互套裝於前門，具備障礙物感應，輕觸即可自動開關，兼備防夾及盲區預警功能。

新車提供後驅及四驅兩款選擇。後驅版搭載61kWh磷鐵鋰電池，230kW直流快充只需18分鐘即可充至80%電量，具備250kW馬力及405公里續航力。四驅版則配備66kWh三元鋰電池，動力增至365kW，靜止加速至每小時100公里僅需3.69秒。全系獲Euro NCAP五星安全認證，並配備路感優化液壓襯套提升舒適度。

ZEEKR X 2026純電SUV抵港

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