Benz平治S-Class混能旗艦香港登場｜純電續航百公里頂級豪華座駕

Benz平治S-Class混能旗艦香港登場｜以往不少本地老細及商務用家，在考慮接送與私人行車空間時，常會於傳統豪華房車與七人車之間作抉擇。然而，Benz平治最新S Class豪華油電混能旗艦房車，憑藉劃時代的環保動力技術、極具未來感的前排數碼屏幕佈局，以及配置媲美頭等艙的奢華後座，令乘客有著頂級座駕的至高無上地位。



Benz The new S-Class登場

S-Class混能旗艦純電續航破百

針對本地用家對於節能與寧靜度的追求，這次引進香港的全新Benz平治 S450e Hybrid成焦點。插電式混能座駕配備了一台排氣量為2999cc的直列六缸渦輪增壓引擎，單是汽油動力部分已能輸出326ps 馬力。當結合高效率的電動摩打後，系統總輸出馬力達到驚人的435ps，峰值扭力高達680Mm。如此強悍的動力表現，讓這部體型龐大的長軸距房車由靜止加速至每小時100公里只需5.7S，加速過程極之線性且從容。

星型頭燈份外搶眼

這油電系統最令人矚目的地方，在於其配備了可用容量為21.96kWh的高電壓電池，提供高達117km的純電續航距離。一般車主在日常往返中環辦公室、科學園或數碼港的路程中，完全可以依靠純電力驅動。車輛在純電模式下行駛，能提供極致寧靜且完全無震動的座艙環境，隔絕市區的繁囂。車輛同時支援高達11kW的交流電充電，配合隨車附送的充電線，在辦公室或公眾充電站均能便利地補充電力。其綜合油耗僅為每100公里3.1至2.2升，在燃油效率與強勁性能間取得平衡。

前座駕駛座艙科技感十足

前排三屏一體開揚科技感十足

坐進司機位，便會立刻被前方的高科技景觀所吸引。全新 S-Class 將Benz平治 MBUX Superscreen 列為標準配置。這套系統將14.4吋中央觸控屏幕與12.3吋前排乘客專屬屏幕整合在同一塊無縫一體化的玻璃面板。配合位於方向盤後方的12.3吋儀錶板，整個前座艙的視覺效果極之開揚，完全打破了傳統豪華房車厚重壓迫的佈局。

14.4吋中央觸控屏幕與12.3吋前排乘客專屬屏幕整合在同一塊無縫一體化的玻璃面板

座艙不僅視覺效果震撼，內在功能同樣大幅升級。系統由專屬開發的平治操作系統驅動，並搭載全新第四代 MBUX 系統。內置的虛擬助理支援生成式人工智能與多輪對話能力，用家可以用最自然的口語與車輛進行互動，系統甚至具備短期記憶，能理解連續的指令，而且反應極快。為了減少駕駛者在行車時的干擾，前排屏幕設有智能私隱保護功能。當鏡頭偵測到駕駛者的視線移向乘客屏幕時，該屏幕會自動調暗，確保行車安全。

配上全新第四代 MBUX 系統，反應更快

後座極致豪華感更勝七人車

雖然市場上不少商務用家選擇七人車，但論及真正的尊貴感與乘搭舒適度，頂級房車依然有著無可替代的優勢。全新 S-Class 提供4座及5座版本供用家選擇。其中4座版本的貫通式後座中央控制台更是將尊貴體驗推向極致，內部不但設有隱藏式儲物空間、無線充電板、快速充電接口，更可以選配冷藏儲物格，讓乘客在旅途中隨時享用冰鎮飲品。

後座乘客位更感豪華

後座乘客的座椅配置更是媲美飛機頭等艙。左右兩側座椅均具備電動調節、通風及加熱功能。選配的後排按摩套件更提供多種按摩模式，有效舒緩商務用家一整天會議後的疲勞。乘客亦可選配兩組高解像度的13.1吋後座娛樂系統屏幕，並隨附兩個可拆式的遙控裝置，不論是調整車廂空調、控制電動遮陽簾，還是播放影音娛樂，均能一手掌握。配合內置智能離子化與微細粒子過濾功能的電動濾淨系統，系統每90秒就能淨化一次車廂空氣，為後座乘客提供最潔淨、健康的私人移動行政空間。

後座設有無線控制器

特大天窗，看起來十分開揚

標準後輪轉向無懼香港狹窄街道

香港的道路環境以狹窄、多彎及停車場通道緊湊而聞名，這往往是駕駛大型豪華房車的一大挑戰。全新 S-Class 在底盤科技上作出了重大突破，標準配備了後輪轉向系統。在一般情況下，系統提供4.5度的轉向角。車主更可以option選配最大10度的後輪轉向系統時，這部車長超過5.3米的長軸距房車，其轉彎半徑能顯著縮減近2米，在狹窄的市區掉頭、進出酒店專屬車道或泊入窄位時，靈活性與一部緊湊型兩廂車無異。

基本配備可作4.5度後輪轉向

除了靈活的轉向表現，標準配置的氣壓懸掛系統現加入了專利的智能吸震技術。系統能夠分辨路面的細微坑洞與較長的減速帶。當偵測到前方有減速帶時，懸掛系統會在車輛駛過前主動調整吸震設定，預先抑制車身的上下擺動，將路面震動完全過濾。

Benz平治S-Class旗艦現已接受預訂

全新 S-Class 混能版現已正式在港開始預售，預計最快下半年到貨。S450e Hybrid 的標售價為$1,830,000起，而配備更運動化外觀的 S450e Hybrid AMG Line 售價則為$1,965,000起。

Benz平治S-Class S450 Hybrid標準版本售價為港幣1,830,000元