自AirPods及全無線藍牙耳機誕生以來，因體積細小容易遺失，掉到床下底、袋入褲袋洗，都已經不是新鮮事，最近X有日本網民分享他找了兩星期的AirPods，最終竟發現耳機原來卡在厚底膠涼鞋底部的坑內！網民笑言：你已解鎖了「Find My 涼鞋」功能 😂 😂 😂



藍牙耳機失蹤2星期跑去哪？原來卡在厚底膠涼鞋底了…

X @kaogo55 截圖

貓主子是耳機大盜

寵物也是耳機大盜。「鏟屎官」找了2天耳機，最後竟然在貓砂盆邊緣發現。原來愛貓把耳機當成小老鼠玩具，一邊玩一邊撥，差點就把耳機直接「埋葬」了。

尋找耳機突然聽到狗肚發聲？

另一個讓人驚嚇的寵物故事發生在狗狗身上。一位主人發現耳機不見了，於是嘗試用手機播放尋找耳機的刺耳嗶嗶聲。沒想到，聲音竟然從狗狗的肚子裏傳出來。幸好最後看醫生平安排了出來，更神奇的是，這隻耳機清洗後竟然還能正常運作。

狗狗誤吞耳機，好在最後平安排了出來，更神奇的是，這隻耳機清洗後竟然還能正常運作。

耳機黏在背上過夜

不是很多人在找眼鏡，最後發現將鏡架在頭上嗎😂 此人更搞笑，有人戴耳機入睡，起床後在床上找了半天耳機也找不到，起身上廁所照鏡子，才發現耳機因為流汗，像磁鐵一樣黏在自己的背上過了一整晚。

不過順便提一提，強調不建議戴著耳機入睡，原因請看以下文章：

耳機黏在背上過夜

食物跟耳機有仇？

有網民一邊吃着桶裝雪糕追了一晚劇，隔天發現少了一隻耳機。翻遍全屋都找不到，直到晚上打算再吃雪糕時，一打開冰箱，才看見耳機正死死凍在雪糕正中央。