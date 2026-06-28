HP HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版評測　RTX 5060顯示卡配閃擊鍵盤

遊戲幀數的上限取決於獨立顯示卡，但能否達到上限，那就要看處理器了。惠普HyperX暗影精靈PRO 16銳龍（Ryzen）版超能遊戲本（港版為HP OMEN AMD系列，暫未推出），不僅搭載了RTX 50系獨立顯示卡，同時為其匹配了AMD旗艦銳龍移動平台，能充分發揮出RTX 50系獨立顯示卡的性能優勢。



我們拿到了2026年重磅新品HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本（電競筆記簿型電腦），這款集合了AI PC智能體驗優勢的高性能遊戲本的核心規格為AMD 銳龍 9 9955HX處理器+NVIDIA GeForce RTX 5060 筆記簿型電腦GPU，同時還有行業內少見的8KHz閃擊鍵盤，遊戲體驗值得期待。

新品HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本。（中關村在線提供）

在7千到1萬這個價位段遊戲本中，它的遊戲實力非常明顯，對於參加完高考的準大學生而言，值得重點關注。下面進行詳細的測試。

HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本的訊息：

參與測試的HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本，其具體的硬件規格、軟件版本及環境溫度如上圖所示，除OMEN AI測試外，其餘測試均在大師模式+獨立顯示卡直連下進行。

多提一點，OMEN Gaming Hub中的性能控制選項有優化升級，將狂暴模式和大師模式與顯示卡預超頻功能綁定，切換至兩個模式後，顯示卡自動處於超頻狀態；同時性能模式綁定Windows電源模式，比如切換至大師模式後，Windows電源模式也會同步切換至最佳性能。兩項升級均能提供更強的遊戲性能，同時降低操作複雜度，利好玩家。

至高6倍多幀生成，《Cyberpunk 2077》2K高畫質近250幀！

有了旗艦處理器的加持，這款高性能遊戲本的遊戲表現自然是大家非常關心的，那麼不妨先看一下HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本，在實際遊戲中到底有什麼樣的表現。

HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版遊戲表現：

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測試的遊戲包括《Cyberpunk 2077》、《黑神話：悟空》、《盜墓者羅拉：暗影》和《CS2》，分別代表新3A、老3A和電競遊戲。其中《Cyberpunk 2077》已經支持DLSS4.5的至高6倍多幀生成，可在NVIDIA APP中開啟，測試時也會加入相應的成績。3A遊戲均在2560×1600分辨率下進行測試，電競遊戲則在1920×1200下進行。

首先是《Cyberpunk 2077》，在2K高畫質、開啟4倍多幀生成下，得到平均197.2幀的成績，接近200幀；切換至光線追蹤：中等畫質後，遊戲幀數能達到平均141.04幀，流暢體驗沒有問題。

而開啟6倍多幀生成之後，幀數迎來一輪暴漲，其中2K高畫質下直接來到平均246.7幀，逼近250幀；光線追蹤：中等畫質下也有平均184.08幀，流暢度相當優秀。

其次是《黑神話：悟空》，在2K高畫質、超採樣清晰度60、開啟4倍多幀生成下，得到平均173幀，遊戲體驗很優秀。

再次是《盜墓者羅拉：暗影》，在2K高畫質下，遊戲平均幀數能夠達到167幀。雖然老款3A沒有多幀生成技術的加持，但得益於硬件性能足夠給力，遊戲幀數依然很可觀。

最後是FPS遊戲《CS2》，在1920×1200、低畫質下，得到平均552.7幀，成績非常優秀，足以滿足高階電競需求。

從上述4款遊戲實測能夠看出，HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本的遊戲實力相當不錯，特別是在支持DLSS4.5技術的遊戲中，即使像《Cyberpunk 2077》這種對硬件要求很高的3A大作，遊戲的流暢度仍有保障。面對熱門電競遊戲時，性能強勁的硬件依然能夠提供足夠流暢的幀數，對於主要打電競遊戲/網遊的FPS遊戲玩家而言，遊戲體驗相當不錯。

此外，HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本也推出了OMEN AI功能，致力於簡化操作，幫助玩家專注遊戲中。OMEN AI能實現一鍵提升遊戲性能，即使沒有硬件知識或遊戲畫質設置經驗也無妨。

它基於惠普自建模型，通過對遊戲啟動場景超10億次的AI學習，能夠自動平衡硬件和遊戲畫質。實測效果也相當明顯，在性能設置、遊戲畫質設置（2K高畫質）全部默認的前提下，關閉OMEN AI運行FPS遊戲《CS2》Benchmark，得到平均203.7幀；而開啟OMEN AI後，遊戲成績暴漲至平均369.1幀，足足提升了81%。

目前OMEN AI已經支持包括《三角洲行動》、《無畏契約》、《CS2》、《英雄聯盟》、《永劫無間》、《絕地求生》等數十款熱門遊戲，未來還將支持《戰地6》、《使命召喚》等3A大作。

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16大核心銳龍9 9955HX加持，性能釋放200W+

遊戲表現如此出彩，自然離不開強大的核心硬件。HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本搭載了AMD 銳龍 9 9955HX處理器+NVIDIA GeForce RTX 5060 筆記簿型電腦GPU的組合，其中AMD 銳龍 99955HX處理器的規格非常豪華，是AMD旗下移動平台的旗艦型號，其基於AMD最新的Zen5架構，擁有16核心32線程，全大核設計，最高加速頻率可達5.4GHz，採用不鎖頻設計，而且有着64MB的三級緩存。

HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版強大的核心硬件：

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使用Cinebench系列軟件進行測試，實測在Cinebench R23中得到多核成績37579 pts、單核成績2191 pts；在Cinebench 2024中得到多核成績1765 pts、單核成績127 pts；在Cinebench 2026中得到多線程成績7090 pts、單線程成績524 pts。綜合三項測試來看，AMD 銳龍 9 9955HX處理器的性能確實是移動平台的高端水平，性能非常強勁。

使用AIDA64系統穩定性測試程序對其進行壓力測試，AMD 銳龍 9 9955HX處理器的封裝功耗能夠穩定在105W左右，此時CCD1的核心溫度在75℃左右，CCD2的核心溫度在74℃左右，溫度並不高，可以說溫度控制相當理想。其實從這一點可以一窺HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本的散熱實力非常強。

顯示卡方面，其搭載的是大家非常熟悉的NVIDIA GeForce RTX5060 筆記簿型電腦GPU，基於NVIDIA最新Blackwell架構，擁有3328個CUDA核心，核心頻率1987MHz，Boost頻率2362MHz。配備8GBGDDR7顯存，顯存位寬128bit，顯存頻率1525MHz。最高功耗為滿血115W。

使用3D MARK對其進行測試，在新版DX12項目Steel Nomad中得到2761分，顯示卡測試27.62 FPS；在舊版DX12項目TimeSpy中得到總分12507、顯示卡分12546；在DX11項目Fire Strike Extreme中得到總分16081、顯示卡分16299。綜合三項成績來看，NVIDIA GeForce RTX5060 筆記簿型電腦GPU有着不錯的遊戲性能，特別是還有DLSS4.5的加持，這一點已經在前面的3A大作測試中得到檢驗。

使用FurMark對其進行壓力測試，能夠看到NVIDIA GeForce RTX 5060 筆記簿型電腦GPU的功耗能夠穩定在115W，已經達到最大值，為滿血狀態。更誇張的是，此時核心溫度只有62℃，非常低，溫控十分給力。

從處理器和顯示卡的單項壓力測試能夠看出，HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本的散熱設計確實有技術含量。其採用的是酷涼風暴PRO+散熱技術，擁有雙風扇、五熱管、六風道，同時CPU/GPU選用相變硅脂，導熱效率高達8.5 W/m·K。可以看出來，該散熱設計堆料明顯，從而實現了更強的散熱能力。而且它還支持旗艦級技術下放的風扇逆轉除塵技術，用戶可以在OMEN Gaming Hub中手動開啟，大幅緩解散熱積灰情況。

如此強勁的散熱設計，能否應對更嚴酷的雙烤。實測雙烤測試下，處理器的封裝功耗能夠穩定在85W左右，顯示卡的核心功耗穩定在115W左右，兩者功耗之和達到了200W+，整機性能釋放非常給力。此時處理器的核心溫度在80℃左右，顯示卡的核心溫度只有76℃，溫度控制依舊理想。

200W+的性能釋放，足以充分發揮出AMD 銳龍 9 9955HX處理器+NVIDIAGeForce RTX 5060 筆記簿型電腦GPU的性能，這也是HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本擁有出色遊戲性能的重要原因。無論是喜歡打電競遊戲/網遊還是3A大作，都能獲得優秀體驗。

存儲方面，HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本配備了16GB DDR55600MHz記憶體和1TB PCIe 4.0x4，滿足遊戲需求沒有問題。而且內部有雙記憶體插槽，預留一個槽位用於後續升級。硬盤位同樣有2個，均支持PCIe 4.0，升級空間很足。實測預裝硬盤的速度為：持續讀取7085.13MB/s、持續寫入6670.31MB/s；4K隨機讀取72.14MB/s、4K隨機寫入185.62MB/s，成績屬於旗艦級PCIe4.0 SSD，性能不錯，有利於提高遊戲加載速度，減少玩家的等待時間。

整機性能無短板，創作能力同樣出色

從遊戲實測和核心硬件理論測試能夠看出，HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本的性能實力非常不錯。而這樣的硬實力也能夠加速創作過程，下面我們簡單看一下HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本，這款集合AI智能優勢的高性能遊戲本在創作方面的能力。

HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版在創作方面的能力：

首先是平面設計和視頻剪輯。使用Procyon對其進行測試，在照片編輯基準測試（Ps、Lr）中得到7441分；在視頻剪輯基準測試（Pr）中得到35473分。從成績能夠看出，其足以應對多張超高分辨率RAW格式照片的處理工作，以及4K多軌視頻的剪輯和渲染工作，而且處理速度很快，有着不錯的效率。

其次是整機性能，使用PCMARK10進行測試，在Extended模式下得到總分13079，其中子項成績分別是：常用基本功能11738、生產力16076、數位內容創作15797、遊戲26523。除了遊戲成績突出之外，生產力和內容創作的表現同樣出色，這意味着它能夠很好的應對高負載工作需求，使用場景進一步得到拓展。

HyperX Logo加持外觀，8KHz閃擊鍵盤配合2.5K 240Hz電競屏

HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本是一台遊戲高手，其實從外觀設計上就能看出來，最直接的證據就是A面的HyperX Logo。不得不說，HyperX與暗影精靈品牌融合之後，採用的HyperX Logo確實太吸睛了，特別是對於電競玩家來說，一眼就明白，這款遊戲本的遊戲性能肯定不會讓人失望。

HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版外觀展示：

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同時，HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本的整體設計依舊延續低調簡約的風格，純黑色的外觀搭配極為克制的線條運用，再搭配HyperX Logo，彷彿隨時都能迸發出力量。而且低調的設計在創作工作場景下也很適合，體現了其優秀的兩棲性。

既然是HyperX，那電競體驗肯定不缺，最直接的體現就是8KHz閃擊鍵盤。8KHz閃擊鍵盤擁有超高回報率，響應時間僅有0.125ms，達到了職業級別。而傳統遊戲本鍵盤的回報率只有250Hz左右，對應的響應時間是4ms，其與8KHz閃擊鍵盤完全不在一個段位上。

更高的回報率、更低的響應時間，意味着它能夠更快的響應玩家的操作，體現在遊戲中，會明顯感覺操控更加跟手，而且在關鍵時刻，比如像《英雄聯盟》（《LOL》）中拼懲戒搶大龍、FPS遊戲中的中門對狙，8KHz閃擊鍵盤更快觸發的特點，能夠幫助玩家取得先機。而且在3A遊戲中，更精準的操控響應，也更有利於動作遊戲，比如3A大作《黑神話：悟空》，關鍵遊戲機制「識破」就非常看重操作時機，8KHz閃擊鍵盤在其中會有明顯優勢。

除了超高回報率，26鍵無衝，並且優化了鍵位佈局，其中方向鍵為標準大小，利好賽車類遊戲玩家；電源鍵移至右上角，避免誤觸。此外，還有玩家高頻操作的QWERASDF八鍵電競色四分區RGB背光，電競氛圍更強。

為了匹配強勁的遊戲性能和8KHz閃擊鍵盤，HyperX暗影精靈PRO16銳龍版超能遊戲本採用了一塊高分高刷電競屏，分辨率為2.5K，遊戲畫面更清晰，刷新率達到了240Hz，支持VRR，大幅降低畫面撕裂情況，同時電競屏的響應時間也只有3ms，提升玩家操控的精準度，利好FPS遊戲和3A大作。此外，這塊電競屏還有500nits峰值亮度和100% sRGB色域覆蓋，進一步保證視覺體驗。

我們也對屏幕的最大亮度、色域和色準進行了測試。其中峰值亮度為596nits，超過了官方宣稱的500nits；色域覆蓋99.7% sRGB、73.9% AdobeRGB、78.4% DCI P3，色域容積111% sRGB、76.5% AdobeRGB、78.6% DCI P3，是標準的高色域表現；色準比較意外，平均色準ΔE只有1.32，最大值也不過3.11，這說明其足以應對部分創作工作，與優秀的創作性能相匹配。

接口方面，主要分佈於左右兩側和後側，其中左側分別為USB-A（5Gbps）、全功能USB-C（數據傳輸+視頻輸出+充電）和3.5mm音頻接口；右側為USB-A（5Gbps）；後側為電源接口、千兆網口、HDMI2.1和USB-A（10Gbps）。3A1C的數據接口足以滿足連接多種外設，HDMI搭配全功能USB-C可以點亮兩台顯示器，千兆網口也符合玩家對於網絡的高要求。而且HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本也配備了Wi-Fi 7無線網卡，即使沒有網線，同樣也能保證穩定的無線網絡體驗。

總結

HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本遊戲性能強勁，旗艦級的銳龍處理器和支持最高6倍多幀生成的RTX50系獨立顯示卡，配合200W+的性能釋放，遊戲性能非常強，面對硬件要求較高的3A大作，仍能提供流暢的遊戲體驗。

同時對於打電競遊戲/網遊的玩家而言，特別是FPS遊戲，它的流暢度表現更為優秀。而且它還擁有簡化設置的OMEN AI功能，只需一鍵就能提高遊戲幀數，降低操作門檻。同時，它還有8KHz閃擊鍵盤和2.5K 240Hz電競屏的加持，特別是8KHz閃擊鍵盤，遠高於7k-1w價位段競品的電競素質，令其有着更專業的電競體驗。

HyperX暗影精靈PRO 16銳龍版超能遊戲本擁有強勁的遊戲性能、專業的電競素質和對玩家友好等特點，非常適合對遊戲體驗有較高要求的玩家，比如希望擁有沉浸式3A大作體驗，或是為打電競遊戲/網遊的玩家提供職業級電競體驗，這款產品完全可以滿足。

得益於其全面的遊戲素質，它同樣適合大部分玩家，無論是追求高畫質，還是高幀率，或出色的穩定性，它都能很好的應對。選購這款集合了AI PC智能體驗優勢的高性能遊戲本，不僅能夠滿足FPS遊戲和3A大作需求，而且還能高效運行學科專業軟件，感興趣的朋友不要錯過。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】