盤點磁碟誕生到淘汰的半世紀歷史　Z世代大多不識卻曾年銷50億張

1972年的今天，來自IBM的兩位工程師，拿到了磁碟和磁碟機技術的兩項美國專利，編號3668658A，又名「磁記錄磁碟保護套」（magnetic record disk cover）。



但其實在1971年，IBM就已經量產了磁碟及配套驅動器，構成完成的存儲方案。因此可以說，磁碟到今天已經55歲了！

再往前追溯，IBM 1967年啟動了「Project Minnow」，着手研發便攜存儲設備。

最初的8吋磁碟的存儲容量，相當於3000張打孔卡。（IBM）

IBM希望打造一種表面塗有磁性材料的聚酯軟磁盤，可以從插槽插入磁碟驅動器，由轉軸帶動旋轉，以此替代磁帶和打孔卡，作為可移動存儲媒體使用。當時，IBM還定下了目標：設備成本控制在200美元以內，單張盤片成本不超過5美元。

最早的磁碟有8吋之大，但容量只有區區80KB，即便如此它仍然相當於3000張打孔卡，無疑是存儲技術的一次飛躍。

1977年，5.25吋磁碟誕生，最早搭載於蘋果第二代電腦Apple II。得益於史蒂夫．沃茲尼亞克（Steve Wozniak）研發的分組編碼記錄技術（Group Coded Recording），磁碟容量達到了140KB。

1977年，5.25吋磁碟誕生，最早搭載於蘋果第二代電腦Apple II。（Getty Images）

1978年，Tandon公司推出雙面磁碟和軟驅，容量來到360KB。

1984年，IBM推出高密度版5.25吋磁碟，容量提升至1.2MB。

就在同一年，蘋果發布了初代Macintosh電腦，首次支援Sony出品的3.5吋磁碟，容量為400KB。隨後，IBM對其進行改進，將容量提升到1.44MB。這，就是隨後大規模流行的1.44MB 3.5吋磁碟。

Sony生產的3.5吋磁碟。（Getty Images）

IBM數據顯示，磁碟在上世紀90年代的巔峰時期，曾經一年賣出超過50億張！

1998年，蘋果新款iMac取消內置軟驅，開啟了磁碟和軟驅的淘汰之路，之後就是光碟、USB手指的天下了。如今人們想見識磁碟，只有三個途徑：儲存圖示、博物館、日本……

PS：提個小問題，你知道為什麼如今電腦硬碟分割區從C碟開始嗎？AB碟去哪裏了？

【延伸閲讀】一款舊iPhone機型爆紅價格飆升 因低清鏡頭有情懷？專家卻急喊停

+ 8

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】