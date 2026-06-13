冷氣長時間吹不舒服　房間密閉是元兇　專家建議外出一小時免熄機

很多人長時間吹冷氣之後渾身發僵不適，第一反應都以為是寒氣侵入身體導致，實際上真正引發各類不舒服的核心原因，大多是冷氣房長期密閉、空氣完全不流通造成的。



為了儘可能留住冷氣、減少冷氣機耗電，絕大多數人開冷氣時都會把門窗完全關死，整個房間徹底變成封閉空間，內外空氣幾乎沒有流通交換的渠道。

密閉環境待久了，不僅室內積累的廢氣、二氧化碳濃度會越來越高，恆溫無風的舒適環境還特別利於細菌、病毒和各類過敏原大量繁殖，悄悄彌散在空氣裏。（AI生成圖片）

這種密閉環境待久了，不僅室內積累的廢氣、二氧化碳濃度會越來越高，恆溫無風的舒適環境還特別利於細菌、病毒和各類過敏原大量繁殖，悄悄彌散在空氣裏。

再加上冷氣在製冷、除濕的運行過程中，會大量抽走空氣中的水分，要是長時間悶在這種乾冷的密閉冷氣房裏，人體很容易出現頭暈、乏力、嗜睡、眼乾眼澀、呼吸道乾癢甚至感染等一系列不適症狀，也就是大家常說的冷氣病。

從健康角度出發，日常使用冷氣機的過程中，定時開窗通風是非常有必要的操作。可以每開兩到三小時冷氣，就把窗戶大開十分鐘到十五分鐘換氣，這個過程裏也不用特意關掉冷氣，日常給窗戶留一條窄縫讓空氣持續交換也完全沒問題。

從健康角度出發，日常使用冷氣機的過程中，定時開窗通風是非常有必要的操作。（AI生成圖片）

專家同時提醒大家，日常用冷氣機千萬不要頻繁來回開關，冷氣機重啟瞬間的高功耗，差不多等同於冷氣機持續運行20到30分鐘的耗電量。如果只是短暫外出辦事，外出時長少於1小時的話，完全沒必要特意關掉冷氣機，強行開關反而更費電。

除此之外，用冷氣機搭配普通落地扇的組合方式，能主動帶動屋內的空氣流動起來，促進冷氣在整個房間循環均勻分佈，不用把冷氣溫度開得特別低，體感溫度就能直接下降2到3攝氏度，體驗更舒適也更省電。

很多人多年養成的錯誤用冷氣習慣，既平白多耗了不必要的電費，還容易把身體吹出各類小毛病，這些調整操作幾乎沒有任何額外成本，既能躲開冷氣病的困擾，長期下來還能省下不少電費，性價比非常高。

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