日圓兌4.83｜iPhone預建多張Suica卡｜破增值上限賺海外簽帳回贈｜2026年6月日圓兌港元跌破4.83歷史新低，掀起香港旅客赴日本旅遊搶匯潮 。與其在找換店排隊承受失竊風險 ，不如用手機在Apple Wallet開設多張虛擬Suica（西瓜卡）並以信用卡增值 ，方便之餘，更能賺盡信用卡的海外簽賬回贈！



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實體現鈔過時？智能手機開日本交通卡．鎖定4.83匯率

傳統去實體找換店排隊換日圓現鈔既耗時又有遺失風險，而且完全沒有消費回贈 。現在用iPhone在Apple Wallet內預先開設數碼交通卡（如Suica），直接用信用卡網上增值，即時就以日圓4.83低位兌錢，不怕出發時兌率回升，是更有效益的儲匯手段。

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點解要開多幾張Suica？為打破儲值上限是20,000日圓！

雖然日本數碼交通卡的最高儲值上限是20,000日圓 ，但面對4.83的黃金匯率點 ，大家可以利用iOS系統支援「多卡並行」的特性，在同一個手機銀包內開設多張虛擬Suica卡 。假設預計行程要消費100,000日圓，預先在手機開設5張獨立的Suica卡，每張存入20,000日圓，就能在出發前將整筆旅費鎖定在歷史低位，同時賺取豐厚的信用卡簽賬積分 。

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iPhone如何建立多張虛擬Suica卡？

6步即時啟用

在iPhone建立虛擬卡的步驟非常簡單，完全不需要下載日本當地的應用程式 ：

第一步：打開iPhone內建的「銀包」App，點擊右上角的「+」加號 。

第一步：打開iPhone內建的「銀包」App，點擊右上角的「+」加號 。

第二步：點選「交通卡」，在搜尋欄輸入「Suica」並點擊確認 。

第二步：點選「交通卡」，在搜尋欄輸入「Suica」並點擊確認 。

第二步：點選「交通卡」，在搜尋欄輸入「Suica」並點擊確認 。

第三步：一定要揀選「加入新卡」，切記不要選「從現有的卡轉出」將實體卡餘額轉移入手機，因為實體卡一旦轉移就會即時失效變成廢塑膠。

第三步：一定要揀選「加入新卡」，切記不要選「從現有的卡轉出」

第四步：輸入欲增值的日圓金額，單次最少1,000日圓，上限20,000日圓 。想多開幾張卡鎖定更多額度，重覆前三個步驟即可 。

第四步：輸入欲增值的日圓金額，單次最少1,000日圓，上限20,000日圓 。

第五步：選擇綁定的香港信用卡，透過Apple Pay授權付款完成增值，交易會被歸類為網上交易或海外網上簽賬 。

第六步（出發去日本才做）：進入手機「設定」>「銀包與 Apple Pay」，點選「特快交通卡」並指定其中一張Suica 。設定後在日本過閘車或付款時，不需解鎖手機或Face ID，直接把iPhone靠近感應器就能即時付款 。

第六步（出發去日本才做）：將Suica設定為預設交通卡。

日本關西機場 (KIX) 接機或送機服務

2026精選三大香港信用卡！日本消費回贈極大化

為了在4.83匯率優勢下實現利益最大化 ，以下整理了三張針對日本簽賬及虛擬卡增值提供最優厚回贈的香港信用卡 ：

恒生 Travel+ Visa Signature｜高達 7% +FUN Dollars

好處1：視作一般外幣網上交易，基本 0.4% 回贈，主要用於累積合資格簽賬門檻。

好處2：全新客戶開卡 60 日內簽滿 $5,000 送 $700 +FUN Dollars；經特定平台成功申請，批卡後 30 日內簽滿 100 再送額外 $600 禮券。



恒生 Travel+ Visa Signature｜高達 7% +FUN Dollars

DBS Black World Mastercard｜外幣簽賬低至 HK$2 = 1 里數

好處1：登記後尊享外幣簽賬低至 HK$2 = 1 里數。

好處2：Apple Pay 增值 Suica 滿 JPY 4,000 送 JPY 600 現金回贈；疊加萬事達卡官網增值滿 JPY 8,000 返 JPY 200



DBS Black World Mastercard｜外幣簽賬低至 HK$2 = 1 里數

安信信貸 / UnionPay 銀聯卡｜1.0% 實質現金回贈

好處1：1.0% 實質現金回贈（2% 全方位回贈扣減 1% 外幣交易手續費）

好處2：專享銀聯 Apple Wallet 增值滿 JPY 12,000 隨機減高達 JPY 1,500；滿 JPY 7,000 隨機減高達 JPY 700



安信信貸 / UnionPay 銀聯卡｜1.0% 實質現金回贈

Android手機電子PASMO卡香港用不到？解構背後技術限制

Android用家為何無法用相同方法預先開設日本另一款PASMO電子交通卡 ？香港常見的Samsung、小米、Google Pixel、Oppo手機，雖然內置NFC晶片，但在硬件或韌體層面並未啟用日本當地專用的FeliCa晶片金鑰，所以是開不到 Google Wallet 中的PASMO電子卡。