洗衣機快洗模式乾唔乾淨？只適合這場合場使用　3大洗滌技巧必學

〔洗衣機快洗模式乾唔乾淨？只適合這場合場使用，3大洗滌技巧〕 必學洗衣機上的快洗模式確實節省時間，但它真的能把衣服洗乾淨嗎？答案沒有想像中簡單。原來快洗模式的清潔效果取決於衣物的污髒程度，只有在正確的場合使用，才能既節省水電又達到滿意的洗淨效果。



快洗模式真的有效嗎？

許多人習慣性地按下洗衣機上的快洗按鈕，以為這樣就能快速完成洗衣任務。快洗模式通常將洗衣時間縮短至15至45分鐘，但代價是什麼呢？為了縮短時間，往往會減少高速脫水的次數。在正常洗衣流程中，衣物需要經歷多次漂洗和脫水的循環，這能確保清潔劑被徹底沖出，污垢也能充分被清除。但在快洗模式下，這些步驟被省略了，導致清潔能力大幅下降。

業界清潔專家指出，快洗模式最多只能用於污垢極輕的衣物，而且必須使用最少建議用量的清潔劑。換句話說，它並非適合所有情況。關鍵在於要懂得判斷什麼時候應該用，什麼時候應該避免。

快洗模式只適合這3種場合

若你想善用快洗模式而不損害衣物清潔度，必須了解它真正的用武之地。

輕微污垢衣物 如客用毛巾與床單

快洗模式最適合用在那些看似需要洗，但實際污垢極少的衣物上。典型例子包括客人住了一晚後的床單、或者客用毛巾。這些物品雖然需要洗淨以保持衛生，但並未沾染汗漬、食物殘渣或其他頑固污垢。對於這類物品，快洗模式配合溫水或熱水，以及最小用量的清潔劑，往往能達到足夠的清潔效果。此外，如果洗衣機有額外漂洗功能，不妨啟用它，確保清潔劑被完全沖洗乾淨。

+ 13

對付潮濕異味 快洗加除臭劑

有時候衣服或床上用品會因為長時間留在洗衣機內而產生異味。特別是高效能洗衣機，由於設計原因，如果不定期清潔，濕潤環境容易滋生細菌和黴菌，導致異味。此時，快洗模式反而成了好幫手。加入除臭產品，並運行快洗循環，能有效去除這些令人不快的氣味。這個用法往往被人忽略，但對於維持洗衣機衛生至關重要。

衣物輕微髒污 僅需快速翻新

某些情況下，衣物或布料並非真正「髒」，而只是需要被「翻新」。例如穿了一天但沒有明顯污垢的T恤，或者只在表面有輕微灰塵的枕套。快洗模式適合這類「翻新」任務，能在最短時間內讓衣物恢復清爽感覺。

3大洗滌技巧 讓快洗模式發揮最大效能

選擇液體清潔劑而非粉狀或膠囊

在縮短的洗衣時間內，清潔劑需要迅速溶解才能發揮作用。液體清潔劑相比粉狀或膠囊式產品，溶解速度快得多，因此更適合快洗模式。此外，若你使用的是高效能洗衣機，務必確保使用的是高效能專用清潔劑，否則過多泡沫可能會影響洗衣效果。

使用溫水或熱水而非冷水

雖然某些衣物確實應該用冷水洗，但在安全的前提下，選擇溫水或熱水能更有效地去除污垢、油脂和汗液。快洗模式已經時間有限，更高的水溫能在這有限的時間內提升清潔效率。因此，盡可能地搭配溫水或熱水設定，能大幅改善快洗效果。

不要過度裝載洗衣機

雖然污垢程度而非衣物數量是關鍵因素，但過度裝載洗衣機卻會妨礙衣物的攪動，降低清潔能力。快洗模式本身已經使用較弱的攪動力，若再加上過多衣物，結果就是雙倍的清潔不足。因此，即使是快洗，也要保持合理的裝載量，讓衣物有足夠空間在水中運動。