SAMSUNG Galaxy S27 Pro相機曝光！主鏡媲美Ultra但長焦被迫降級

自今年四月起，市場持續傳出SAMSUNG將會為下代旗艦Galaxy S27系列增添第四名成員Galaxy S27 Pro。



繼早前有關屏幕尺寸的消息曝光後，近日再有爆料進一步揭示了其相機模組的具體細節，讓外界對這款全新機型有更清晰的了解。

早前有關屏幕尺寸的消息曝光後，近日再有爆料進一步揭示了其相機模組的具體細節。（微博@i冰宇宙）

早期的市場分析普遍預測，Galaxy S27 Pro的定位類似於一款體積較細、且未配備S Pen的Galaxy S27 Ultra。不過，最新的傳聞對此提出了不同的看法，指出兩款機型雖然在核心拍攝硬件上有共通之處，但長焦鏡頭的配置將會成為區分兩者的重要指標。

Galaxy S27 Pro傳聞相機詳細參數▼▼▼

消息指出，SAMSUNG Galaxy S27 Ultra的機背或會改用三鏡頭設計，相比歷代旗艦減少了一枚鏡頭，意味著屆時只會保留單一長焦鏡。

雖然鏡頭數量有所調整，但其主鏡頭與超廣角鏡頭，預計會全數換上全新的感光元件，以進一步提升整體的攝影效能。

主鏡頭與超廣角鏡頭預計會全數換上全新的感光元件，會進一步提升整體的攝影效能。（YouTube@Techtics）

若果這項消息屬實，SAMSUNG Galaxy S27 Pro將同樣受惠，搭載與Ultra版本完全相同的全新主鏡頭及超廣角感光元件。不過，兩者在長焦鏡頭的選擇上將會有所不同。

業內推測，這個差異很大程度上是基於Galaxy S27 Pro較為緊湊的機身設計。由於內部空間相對有限，Pro版本或許只能配備尺寸較小的長焦感光元件來遷就機身厚度。更多關於這兩款新機的光學規格及硬件參數，仍有待市場作進一步釋出。

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