手機滿意度調研報告出爐：Samsung險勝iPhone奪冠！旗艦體驗最好

美國客戶滿意度指數最新調研報告出爐，手機市場格局發生不小變化，Samsung成功反超蘋果，拿下手機品類用戶滿意度第一名。這次評分裏Samsung拿到81分，蘋果為80分，打破了去年兩家並列第一的情況。



整個手機行業整體滿意度小幅回升1%至79分，止住了前一年大跌的頹勢，重回穩步回暖的狀態。用戶滿意度上漲，主要是新機新增功能不再只是噱頭，能真正用到日常生活裏，而且沒有帶來新的使用槽點，尤其是電池續航方面體驗提升明顯。

美國客戶滿意度指數最新調研報告出爐，手機市場格局發生不小變化，Samsung成功反超蘋果，拿下手機品類用戶滿意度第一名。（theacsi）

AI功能首次被納入測評，得分表現很高，能看出來消費者已經認可手機AI的實際用處，不再覺得只是花哨功能。手機通話、短信這類基礎體驗依舊穩定高分，AI體驗已經快要追上基礎功能的水準。

細分機型來看，旗艦機整體體驗最好，評分遠高於普通機型和摺疊屏。Samsung S系列旗艦以84分領跑，新款iPhone以82分緊隨其後，Google旗艦以80分排在第三位。

摺疊屏市場裏依舊是Samsung表現最優，Google、Motorola分列其後。摺疊屏用戶吐槽明顯更多，問題反饋比例遠超普通直板手機。有消息稱蘋果今年秋季有望推出摺疊屏機型，屆時摺疊屏行業的競爭局勢還會重新改寫。

這份調研基於兩萬多份真實用戶問卷，有一定參考性，也能直觀看出當下消費者對各大品牌手機、穿戴產品的真實口碑和使用感受。

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