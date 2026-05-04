手機科技前瞻｜1萬mAh電池防窺屏普及　7吋屏外掛鏡頭挑戰相機

對於手機廠商而言，2026年無疑是比較困難的一年，記憶體大幅漲價導致手機要麼減配要麼漲價，再不搞點新鮮事物就更沒消費者付款了。今天我們就來前瞻一下，2026年手機上還能搞出哪些新事物。



實際上，智能手機發展至今功能已趨近完善，新功能無疑需要新的手機技術應用或者新的形態出現。想要搞點又花又實用的新玩意，還是真不是件容易的事情。

防窺屏幕出現，可以局部+可控防窺

Samsung發布不久的Galaxy S26 Ultra有個非常有意思的新功能，就是可以自由開啟或關閉的屏幕防窺。所謂防窺，其實就是減少屏幕的可視角度，手機使用時只能在垂直屏幕很小的角度上看清屏幕。防窺也並非什麼新鮮功能，之前想要實現，在手機上貼一張防窺膜就可以實現。

Samsung發布不久的Galaxy S26 Ultra有個非常有意思的新功能，就是可以自由開啟或關閉的屏幕防窺。（Samsung）

區別於以往在手機上貼的防窺膜，Samsung這塊屏幕不僅可以手動開啟或者關閉防窺功能，還能調整防窺的強弱檔位，甚至可以局部防窺（比如聊天訊息彈窗）。但以往的防窺膜有個弊端，就是會影響屏幕的色彩和亮度顯示。

萬級超大電池普及，耗電功能放開用

目前在售的榮耀WIN已經用上了10000mAh電池，但這並非手機電池容量的終點。從目前的曝光來看，手機電池容量仍有小幅度提升的空間，今年我們將看到更多的萬級大電池手機上市。

大容量電池是AOD功能和無線反向充電的基礎：

更大的電池不僅能解決續航焦慮，也能讓一些耗電較多的功能實現普及，最典型的功能就是AOD息屏顯示。得益於OLED在手機上的普及以及大電池的加持，息屏全天候顯示不再成為手機續航的顯著負擔。

這項功能允許手機在息屏狀態時，在屏幕上顯示壁紙或者圖案，支援豐富的個性化設置，並且允許播放狀態顯示、訊息彈窗等，在彰顯用戶個性的同時，也能讓用戶即時獲取手機的訊息動態。

另外，反向充電也將成為大電池機型普及的功能之一。以往手機反向充電，更多只是備用機的專屬，主力機即便支援也不會有太多用戶放心去用。如今手機電池已經趕上了充電寶，出門用手機給耳機手錶充個電，甚至給iPhone充電應急都問題不大。

7英吋巨屏手機回歸，除了大可能還有別的驚喜

當年7吋巨屏的vivo X Note成了很多人的心頭好，可惜後來並沒有迭代機型上市。好消息是，在嘗試了小尺寸屏幕之後，今年終於有廠商想再試試巨屏了。

vivo X Note除了大可能還有別的驚喜：

對於喜歡大屏的用戶來說，7吋可能是一個剛剛好的尺寸，畢竟摺疊屏嬌弱還太貴，小平板太大沒法直接塞進褲兜，支援插卡打電話的又太少。7吋大屏幕意味着適用環境更廣、顯示文檔更清晰、看視頻打遊戲視野更大、電池也有足夠空間放更大容量，同時這樣的尺寸也可以隨時揣兜裏就走。

但只有這些顯然還不夠，基於摺疊屏的優化，恰恰可以搬到巨屏手機上來。比如應用界面顯示不是單純的放大，而是內容的重新排列；大尺寸屏幕的多任務操作不再是傳統的進入後台翻找，而是重新設計的快切工作台讓操作更便利。

當然，高端巨屏也並非商務人群專屬，為了獲得更廣泛人群，廠商們再搞點其他花活也不無可能。比如給巨屏手機設計個掌機模式，PC模擬器的發展恰恰可以填補這個場景；依託於手機優質的屏幕顯示，增加無線串流功能，讓手機成為影像系統的監看設備等。

【延伸閲讀】SAMSUNG Galaxy Z Fold 8規格流出 獨家雙層玻璃技術耐用又輕薄（點擊連結看全文）

+ 3

影像旗艦大搞外掛，「巨炮」時代來臨

說起手機上的增距鏡，很多朋友都不會陌生，畢竟現在vivo、OPPO、榮耀都有自己的外掛方案。這樣的趨勢在今年仍然會繼續發展，而且要向着更「巨」的方向挺進。例如OPPO Find X9 Ultra配備了一款300mm焦距的增距鏡頭。從曝光圖來看，這顆增距鏡頭要比之前的更加粗壯，從體積上就能給人更多信心。

各大廠商推出影像旗艦各種外掛：

當然，vivo X300 Ultra也不甘落後，vivo為其搭配了400mm焦距的增距鏡頭……另外，小米展示過的磁吸式外掛鏡頭也有可能在今年量產。這種外掛鏡頭的區別在於，鏡頭本身是有CMOS的，所以可以使用比手機更大，甚至是相機同尺寸的傳感器。這種外掛鏡頭確實可以說是「外掛」，直接能和相機掰掰手腕。

當然，這種鏡頭也有侷限性，一是單獨的CMOS+鏡頭方案技術含量和成本都更高，二是這種鏡頭需要手機提供算力和屏幕，所以需要穩定且高速的連接方式。之前小米的方案是通過觸點傳輸數據，也就是需要手機有專門的觸點才行。

AI場景進一步滲透，AI應用環境仍需探索

去年應用在手機上的AI，給人一個明顯的感知，就是在從概念嚮應用場景逐漸滲透，讓以往噱頭大於實際的AI，在不經意間已經用在了日常使用中，比如AI記賬、AI翻譯、AI通話紀要、AI輔助拍攝與後期效果等等。

AI全場景應用：

在這其中，OPPO的小布無疑讓人印象深刻。OPPO在其主力機型上增加了一顆AI按鍵，可以一鍵記視頻、一鍵記取餐碼；AI實景對話可以讓手機分析鏡頭前的畫面並與用戶即時對話，可以應用在探店、逛展、Citywalk等場景中。

而Nubia的豆包手機則是提供了另一個思路——讓AI完全接管手機，用戶通過給AI指令來讓AI進行複雜的手機操作。比如讓AI全平台比價並下單，AI就可以模擬用戶點擊來實現操作。但這種方式也意味着用戶的隱私訊息全部都暴露給了AI，存在一定的安全風險，手機推出後不久便被各大APP平台封殺。

也就是說，當前的AI並不缺乏完全操作手機的能力，但在當前的應用環境中並不具備完全的可行性。所以今年的手機AI發展，大概率仍然是對用戶高頻痛點場景的洞察與功能補齊，以及部分高效AI模型的端側運行。

寫在最後

除了以上這些，今年還有很多其他的新玩兒意值得期待，比如摺痕更輕微的摺疊屏、越來越多的闊摺疊、全2億像素的影像系統、Real RGB排列的OLED屏幕、終於用上2nm製程工藝的旗艦晶片、越來越多的主動散熱等等。

你對今年的新手機都有哪些期待呢？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】