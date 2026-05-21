插座漏電貓咪預先知道！狂叫伸爪救全家　電工：極危險安全隱患

當小貓做出奇怪舉動時，大家一定要關注起來！網友@luka_tilly_siberians 家裏養了兩隻西伯利亞貓「盧卡」和「迪麗」。



最近，他發現盧卡特別奇怪，總是對家中的一個插座罵罵咧咧，有時候還想伸爪毆打，總之十分警惕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪對家中的一個插座罵罵咧咧原來是漏電：

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一開始，網友還覺得貓這樣子有點好笑，但牠總這樣，心裏就忍不住咯噔了。於是，網友便找了電工來檢查，才發現家裏差點就出了大事。

據電工描述，網友家很多電線都特別危險，甚至是他從業以來見過最危險的情況之一。也就是說，要沒有小貓提醒，出意外是遲早的事情。

網友聽完電工的描述，不免覺得後怕，同時也無比感謝家裏的小貓，守護了人的安全。他還提醒諸位養寵人：

如果你的小貓有奇怪的舉動，請一定要重視，也許是牠拼命地在提醒人類！

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