插座插頭「3狀況」要常檢查！有焦黑、綠鏽別用　嚴重可致火災

台電Facebook早前提醒，若家中的「插座、插頭」，有出現焦黑或綠鏽，就一定要趕快停用，如果繼續使用的話，可能會因為過熱而起火釀災。



若家中的「插座、插頭」，有出現焦黑或綠鏽，就一定要趕快停用，如果繼續使用的話，可能會因為過熱而起火釀災。（Canva）

插座及插頭是不能忽視的小地方，如果家中的插座及插頭，有焦黑或綠鏽的狀況出現，就要趕快拔起並停用。台電解釋，插座焦黑可能是過電流所造成，也就是電氣設備流過負荷的電流，可能會導致發熱甚至是起火的情形。

而綠鏽則是插座、插頭中的金屬，因為受潮氧化而產生，將導致導電面積縮小，因此插電時電阻會變高而發熱，不僅會持續耗電，成為高溫的熱源，如果再加上灰塵或水分，就可能導致「積污導電」釀成火災。

另外台電也表示，家中的插座及插頭，要定期檢查是否有變形變色、灰塵髒污、鬆動等情形。若有髒污出現的話，要先關掉電源，並戴上膠質手套，用棉花棒、紙巾沾走灰塵，或用「乾」布輕拭。除此之外，長期不用時記得拔插頭，因為就算沒開電器，只要插頭插着就有積污導電的風險。

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