家中插座日日使用，看似不起眼，但一旦內部老化或接觸不良，就有機會引發火花、過熱，甚至釀成火警。有民眾使用插座時，插頭剛插入便即時噴出火花，插座面板更當場焦黑。消防人員提醒，插座內部金屬接觸點會隨年月及使用次數慢慢損耗，若家中插座已經出現發黃、變色、焦黑痕跡，或插拔時有異聲及發熱，就應立即停用並安排檢查。



插頭一插即噴火花 插座面板當場焦黑

由台灣消防員經營的 Facebook 專頁「消防神主牌」近日分享一宗家居用電個案。有民眾表示，白天使用連接插座的拖板時仍然一切正常，但到晚上準備使用打包機時，插頭剛插入插座，竟突然噴出火花，插座面板亦即時被燻黑。

這類情況最危險之處，是事前未必有明顯先兆。插座表面可能看似仍可使用，但面板背後的金屬接觸點，可能已因長期插拔及用電而逐漸劣化。一旦接駁較高功率的電器，內部接觸點承受不住電流，就有機會瞬間出現火花。

插座老化不一定看得見

不少人以為插座未壞、未鬆、仍能供電，就代表安全，但實際上插座內部的耗損很多時都藏在面板後方，肉眼未必能即時察覺。消防人員解釋，插頭每次插入或拔出時，接觸點之間都可能產生微小電弧。日積月累下，內部金屬有機會逐漸氧化、腐蝕，甚至碳化。

當氧化層變厚，接觸面的阻力會增加。電流通過時，便會產生更多熱力；而高溫又會令氧化和損耗加劇，形成惡性循環。換言之，插座並不是突然「無端端壞」，而是長時間慢慢累積風險，直至某次使用高功率電器時才爆發出來。

面板發黃變色是過熱警號

如果家中插座面板開始發黃、變色，已經不應視為單純「用舊咗」。這些變色情況，有可能代表插座長時間受熱，內部接觸點已出現損耗。若插孔邊緣有淡淡焦黑痕跡，就更應提高警覺，因為這可能是曾經過熱或出現電弧的痕跡。

遇到這類情況，最安全做法是立即停止使用該插座，避免繼續接駁電器，尤其是高功率設備。若仍照常使用，插座內部可能會持續升溫，增加短路、燒熔甚至起火風險。

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插拔時發熱、有聲、有火花要即停用

除了插座外觀變色，使用時的異常反應亦不能忽視。如果插入或拔出插頭時，聽到明顯劈啪聲、看見火花噴出，或者摸到插頭、插座及拖板位置異常發熱，都代表插座或延長線的狀態可能已經不安全。

正常使用下，插座不應長時間發熱，更不應經常有明顯火花。如果每次插拔都出現類似情況，就不宜再抱有「應該冇事」的心態，應盡快找合資格電工或水電師傅檢查及更換。

高功率電器不宜接駁拖板

資料亦提醒，電暖器、電鑽、打包機等高功率電器，應盡量直接接駁牆身插座，不宜長時間透過拖板或延長線使用。原因是高功率設備用電量較大，若插座、拖板或延長線本身已有老化、鬆動或接觸不良，就更容易出現過熱問題。

尤其香港家居空間有限，不少人會將多件電器集中插在同一個拖板上使用。雖然方便，但如果拖板長時間承受高負荷，再加上插座老化，就會增加安全風險。使用高功率電器時，應避免與其他大型電器共用同一拖板或插座位。