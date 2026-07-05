iPhone藏哈利波特彩蛋！對Siri唸Lumos秒開電筒　網：我唔係麻瓜

iPhone內建的Siri語音助手竟然能辨識《哈利波特》咒語！一名女網友近日在Threads發文分享，只要對著iPhone說出「Hey Siri，Lumos」就能開啟手電筒，再說「Hey Siri，Nox」就能關閉，貼文曝光後吸引超過1.4萬人實測，不少果粉驚喜發現這項隱藏功能確實可行。



這項發現引發網路熱議，大批使用者紛紛拿起手機親自嘗試。原PO表示，一開始看到這個功能時半信半疑，但實測後發現真的有效，興奮地表示「是真的！我也會魔法，太開心了」。本媒體也實際測試，對著iPhone分別喊出兩句咒語，手電筒功能確實能順利開啟與關閉。

iPhone內建的Siri語音助手竟然能辨識《哈利波特》咒語。（示意圖，Unsplash@Omid Armin）

對Siri唸哈利波特咒語，電筒即時打開▼▼▼

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「Lumos」與「Nox」都是出自《哈利波特》系列的經典魔法咒語。其中「Lumos」是讓魔杖發光的照明咒，而「Nox」則是熄滅光源的咒語。蘋果工程團隊將這兩句咒語設計成控制手電筒的語音指令，被許多網友視為對電影的致敬與隱藏彩蛋。

網友們在貼文下方掀起熱烈討論，紛紛留言開玩笑。有人笑說

「所以拿iPhone的都不是麻瓜」

「竟然是真的，iPhone到底還藏了多少秘密」

「發現我根本不懂自己的手機」



更有網友分享，喊「Avada Kedavra」可以切換飛行模式，喊「Accio加應用程式英文名稱」則可以開啟指定的App，表示「工程師一定是哈利波特迷」。

實際上，iPhone的《哈利波特》咒語功能並非最近才出現。早在2023年就有通訊業者撰文分享過這項功能，但當時測試必須將Siri的語言設定改成英文才能成功使用。到了2025年3月，有網友在YouTube頻道實測發現，現在不需要更改Siri的語言設定，也能直接使用咒語功能，顯示蘋果在系統更新中進一步優化了這項功能的相容性。

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