iPhone 18 Pro、Fold摺機主打！蘋果下半年新品盤點　還有這13款

在WWDC大會結束後，蘋果2026下半年規劃上市新品共計16款，遠遠不止於iPhone 18 Pro。伴隨智能化新版Siri正式落地，多款此前延期設備將集中發布，涵蓋手機、手錶、平板、Mac電腦、智能家居全類別，另有一款高端手提電腦新品，延至年末或2027年初推出。



手機：3款

9月將同步推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max與首款摺疊iPhone Ultra（iPhone Fold）。iPhone 18 Pro系列搭載A20 Pro晶片，配備縮小版動態島、簡化相機按鍵、暗櫻桃新配色，後置鏡頭支持可變光圈，內置C2自研網絡晶片，可實現衛星網頁瀏覽。

iPhone 18 Pro系列搭載A20 Pro晶片，配備縮小版動態島、簡化相機按鍵、暗櫻桃新配色，後置鏡頭支持可變光圈，內置C2自研基帶，可實現衛星網頁瀏覽。（X@Apple_Geek_Actu）

摺疊iPhone Ultra採用7.7英寸內屏+5.3英寸外屏，電源鍵集成Touch ID替代Face ID，適配iOS 27多窗口分屏類iPad交互。

手錶：2款

Apple Watch更新Series 12與Ultra 4兩款，均升級S11系列晶片，外觀新增Touch ID與更多健康傳感器，Ultra 4拓展衛星通訊功能，支持衛星地圖、消息收發圖片。

Apple Watch更新Series 12與Ultra 4兩款，均升級S11系列晶片，外觀新增Touch ID與更多健康傳感器。（X@leaks_legit）

平板：2款

入門iPad 12升級A18/A19晶片以適配蘋果智能功能；iPad mini換上OLED螢幕，搭載A19 Pro/A20 Pro晶片，新增震動發聲系統與防水機身。

入門iPad 12升級A18/A19晶片以適配蘋果智能功能。（Apple）

電腦：5款

Mac系列全線更新處理器，Mac Studio、Mac mini、iMac升級M5系列晶片，iMac同步新增配色；14英寸基礎款MacBook Pro搭載全新M6晶片。

Mac系列全線更新處理器，Mac Studio、Mac mini、iMac升級M5系列晶片，iMac同步新增配色；14英寸基礎款MacBook Pro搭載全新M6晶片。（Apple）

大幅改版MacBook Ultra計劃在2026年末至2027年初上市，配備OLED觸控屏、動態島，預裝適配觸控操作的macOS 27，搭載M5 Pro/Max，機身更輕薄。

【延伸閱讀】iPhone 18 Pro Max諜照首洩露！外觀與上代基本一致 規格大升級（點擊鏈接看原文）

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智能家居：4款

智能家居類別迎來全面更新，新款Apple TV內置A17 Pro與N1晶片，支持Wi-Fi 7與新版Siri；HomePod mini、全尺寸HomePod同步換代，mini新增UWB二代晶片、全新配色，音質優化。

智能家居類別迎來全面更新，新款Apple TV內置A17 Pro與N1晶片，支持Wi-Fi 7與新版Siri。（APPLE）

還有一款全新獨立智能家居中樞，配備6至7英寸方形螢幕、A18晶片，支持FaceTime通話，可桌面擺放或掛牆，成為全屋智能控制核心。

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