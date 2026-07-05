傳蘋果全線加價　應入手iPhone 17還是等18？新舊機規格全面分析

在今年國產旗艦手機紛紛漲價的背景下，去年蘋果iPhone 17系列不漲反升配置，搶走了不少份額。不過蘋果也抗不太住了，蘋果CEO庫克（Tim Cook）對外公開表態：受記憶體、儲存晶片成本大漲影響，蘋果全系產品漲價已經躲不開了。庫克直言，蘋果這段時間一直在自行消化上游晶片漲價成本，儘量不讓消費者付款，但如今庫存見底、成本壓力拉滿，後續漲價已成必然。



目前蘋果沒有公佈漲價時間、漲幅和具體機型，但按照往年節奏，今年9月秋季發佈會，即將上線的iPhone 18系列，大概率會同步定式宣佈漲價，估計1500元起步了，本次還會首發蘋果首款摺疊iPhone，很多朋友都會有疑惑，我是等新機還是趁現在便宜趕緊換手機，我們下面慢慢聊。

外觀上最大變化就是取消動態島挖孔，用上屏下Face ID，正面整塊屏幕更完整好看，全系充電速度也小幅上調，日常快充效率提升。（fpt.）

伺服器搶奪產能 現階段入手上一代更划算？

這次蘋果漲價，根源就是儲存晶片供不應求。近兩年AI行業大火，大部分高端儲存產能優先供給伺服器設備，手機用的記憶體、儲存晶片產能縮減，價格一路暴漲。此前蘋果靠着提前囤貨、長期鎖價，扛住了幾輪漲價，沒有把成本轉嫁給用戶，但低價庫存已經用完，每一台新機硬件成本都大幅上漲，主打高銷量的iPhone，自然成為漲價核心品類。

所以，未來蘋果手機的價格趨勢，有兩條主線，全新的iPhone 18系列和iPhone摺疊螢幕手機，一定漲價沒跑了，追新的朋友，怎麼也逃不過這一刀。想要買舊旗艦的朋友，新機發售後結合以往的經驗，老款一定是降價的，無論是官網還是電商平台。不過今年不排除先漲再降的情況，所以現在買iPhone 17系列是比較好的選擇。

iPhone 18 系列規格流出：升級 2nm 製程、告別 8GB RAM

但別着急，先來看看iPhone 18系列都升級了哪些東西，這些你用不用得上，再決定。首先，iPhone 18系列本次一共四款機型：標準版、Pro、Pro Max、全新摺疊款，升級點很直白，沒有雞肋改動。

全系告別老舊晶片，搭載新一代A20晶片，普通版用2nm工藝常規版本，Pro以及摺疊版搭載滿血A20 Pro，功耗更低、手機發熱更少，適配iOS 27原生AI功能，日常語音、圖文AI使用更流暢。

今年蘋果一大改動就是加大RAM，全系最低12GB記憶體起步，徹底告別老舊8GB記憶體，多開軟件、後台留存更穩，高端機型可選16GB大記憶體；同時全系換上蘋果自研C2基帶，困擾多年的信號差、續航耗電快問題會明顯改善。

外觀上最大變化就是取消動態島挖孔，用上屏下Face ID，正面整塊屏幕更完整好看，全系充電速度也小幅上調，日常快充效率提升。

影像系統迎來蘋果史上最全面的升級，實現可變光圈下放、長焦全面普及，補齊歷代機型影像短板。Pro系列首次搭載機械式物理可變光圈主鏡頭，光圈範圍可在F1.4至F4.0之間智能調節，適配全場景拍攝需求。

總結一下，就是常規升級，其實使用體驗和老款不會有太大的差距。

iPhone 18 Pro系列首次搭載機械式物理可變光圈主鏡頭：

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首款摺疊機iPhone Fold同步亮相

但本次全新的摺疊iPhone，就不一樣了，算是年度重磅機型，內外雙屏日常兩用，大屏可以辦公分屏，堪比小平板。但缺點也很直白：售價極高，起步價預估15600元，維修成本貴、續航不如傳統直板機，只適合商務人群、數碼愛好者嚐鮮，普通用戶完全沒必要入手。

【延伸閲讀】iPhone Fold爆料匯總｜大摺芒配6000mAh大電池 兼備液態金屬鉸鏈（點擊鏈接看原文）

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總結一下，短期用1-2年就換機，閉眼等降價iPhone 17，省錢省心；打算一台手機用3年以上，直接衝iPhone 18 Pro Max，新款晶片耐用性更強；預算不夠還想要大屏辦公，別買高價摺疊機，手機加iPad組合更划算。

整體來看，今年iPhone 18升級誠意足，但漲價已成定局，不必盲目追新，結合預算和換機周期選擇，才是最划算的選擇。

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