炎炎夏日，冷氣機和風扇長開已經是不少家庭日常。不過有電力專家提醒，如果屋企無端端傳出一陣類似魚腥或者金屬嘅怪味，千祈不要以為是廚房殘留的食物氣味而置之不理。這種味道隨時係電器或者電線過熱的早期警號，處理不及時，嚴重起上來甚至有機會引發電氣火警。



熱浪令電器高負荷

天氣酷熱，不單只人會頂不順，屋企的電器同樣承受額外壓力。當大家為了降溫，將風扇同冷氣開足全日，用電時間比平時長得多，電器內部零件、插座以至牆身入面嘅電線，都有機會因為長時間高負荷運作而出現過熱情況。夏天正正是這類問題最容易發生的季節，所以更加要提高警覺。

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點解過熱會有魚腥味？

英國電暖器材公司 Electric Radiators Direct 的電力供暖專家 Ben Rawson 解釋，屋企出現魚腥味或者金屬味，好多人會覺得只是難聞但無傷大雅，其實絕對不可以掉以輕心。當電線、插座這類電力組件過熱的時候，往往就會散發出這種似魚腥的氣味，是過熱的明顯訊號，最壞情況更加可能演變成電氣火警。

嗅到怪味應該點做？

專家強調，一旦發現屋企有這種不尋常的氣味，應該即時正視，盡快檢查同處理，切勿拖延。因為問題如果一直不理，除了有火警風險之外，電器本身亦有機會永久損壞，到時就更加得不償失。尤其在熱浪期間，好多家庭長時間依賴風扇和冷氣，這個時候更加不可以對這種味道視而不見。

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日常用電小習慣 減低過熱風險

除了留意氣味之外，平日養成良好的用電習慣同樣重要。夏天用電量大，好多人習慣將風扇、冷氣、抽濕機等多件電器全插落同一個拖板度，其實很容易令拖板超出負荷，增加過熱危機。大功率電器例如冷氣機、電磁爐，最好直接插入牆身獨立插座使用，避免經拖板供電。