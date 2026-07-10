網傳iPhone Ultra包裝盒？富士康大舉招人趕工　專家料首批秒售罄

有博主在社交平台上，曬出了Apple首款摺疊屏iPhone Ultra的包裝盒照片，並聲稱該圖片真實可信。不過也有部分網友對此表示懷疑，認為這很可能是由AI生成的合成圖像。



與此同時，產業鏈人士已向媒體證實，iPhone Ultra目前已正式進入量產階段。報道指出，Apple似乎已順利跨過螢幕模組與整機生產兩大關鍵節點，預計產品不會出現明顯的量產延期。

為確保量產進度，代工龍頭企業富士康已率先啟動大規模招工計劃。（X@goshrum1）

為確保量產進度，代工龍頭企業富士康已率先啟動大規模招工計劃。本周贛州富士康通過公眾號發布招聘訊息，面向社會招募18至50歲員工，主要從事Apple手機精密組件的生產與加工工作。

售價方面，業內預測iPhone Ultra的起售價將在2299美元至2399美元之間，換算成港幣，該機型售價將超過1.5萬元，價格定位明顯高於現有旗艦產品線。

知名Apple分析師郭明錤表示，一旦該機型開啟預購，極有可能出現「秒售罄」的火爆局面。他進一步指出，在二手市場及黃牛渠道中，該機型極有可能出現50%至100%的高額溢價，反映出市場對其高度關注和潛在供需失衡的預期。

目前除Apple之外，主流手機品牌均已推出各自的摺疊屏產品。相較於競爭對手，業內普遍認為Apple摺疊屏的最大優勢在於其強大的品牌影響力、成熟的應用生態系統以及忠誠度極高的高端用戶基礎。

一旦該機型開啟預購，極有可能出現「秒售罄」的火爆局面。（X@goshrum1）

Apple的目標不僅是推動現有高端iPhone用戶進行設備升級，也希望吸引正在使用Samsung、華為摺疊屏的高端用戶，從而進一步擴大其在摺疊屏市場的份額。

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