小米「米家洗衣機」首次引入香港，這款滾筒式洗衣機兼具洗衣和乾衣功能，容量達10.5kg。小米的大型家電向來CP值高，人氣產品如洗碗機、分體式冷氣，時常都有人以水貨形式購買中國行貨運到香港使用；如今小米香港終於開售行貨大型家電，解決電壓及安裝問題。



$3,199 包超長12年摩打保養

小米香港首次引入全新米家洗衣機，10.5kg大型滾筒，兼具強勁洗衣和高效乾衣功能。本身定價已經比一般歐洲、日本機平，而且還包括安裝費、2年保養，以及超長12年摩打保養。

建議零售價：HK$3,199（包送裝拆）

全部零件 2 年保養，直接驅動式摩打 12 年保養

9 月 26 日官網預售、10 月 9 日起全線門市及各大零售商開售

二合一機身兼具洗／乾功能

米家洗衣機採用二合一功能設計，機身深度僅 570 毫米，卻具備 10.5 公斤洗滌容量和 7 公斤乾衣容量，無需單獨購買乾衣機，最適合地方淺窄的香港居住環境。即使連續打風落雨，也可以有乾爽衣物穿。

機身深度僅 570 毫米，卻具備 10.5 公斤洗滌容量和 7 公斤乾衣容量

先進洗滌技術

525 立方毫米超大滾筒模擬手洗動作，減少用水量並防止衣物纏結。機身內建彩色觸控螢幕，擁有 32 種定製程序，包括 59 分鐘快速洗烘模式。更可使用高溫蒸氣和熱水，可消除 99.99% 的細菌病毒及 100% 塵蟎。不銹鋼烘乾滾筒、奈米抗菌門墊圈等功能確保全面衛生護理。

機身內建彩色觸控螢幕，擁有 32 種定製程序

智能app操作體驗

能以 Mi Home App 遠端控制。上班族可以在收工前預先開機，並可自訂洗滌模式、啟用清新洗滌功能。AI 智能洗滌還會學習用戶偏好，提供個人化洗衣體驗。

耐用設計｜直驅摩打靜音洗衫

香港樓樓底矮，夜晚洗衫都怕噪音會影響樓上樓下，米家洗衣機採用直驅摩打設計，無需皮帶傳動，確保靜音運行減少磨損，又配備滾筒照明燈、延時定時器和中途加衣功能，應付不同需要。

耐用設計+超長12年摩打保養

同期公佈其他小米產品

Xiaomi 智慧顯示器 S Pro Mini LED 2026｜搭載 QD-Mini LED 技術，提供 75/65/55 吋三種尺寸。支援 4K、HDR10+ 與 Dolby Vision，配備雙 15W 揚聲器。售價由 HK$3,699 起。

Xiaomi 智慧顯示器 S Pro Mini LED 2026｜售價由 HK$3,699 起

Xiaomi Watch S4 41mm｜配備 1.32 吋 AMOLED 螢幕，支援 150+ 運動模式及雙頻定位。僅重 32g，8 天續航。有四色版本，售價由 HK$999 起。

Xiaomi Watch S4 41mm｜售價由 HK$999 起。

Xiaomi 開放式耳機 Pro｜輕量化設計，搭載 LDAC 編解碼器。單次 8.5 小時、總續航 45 小時。三色選擇，售價 HK$999。

Xiaomi 開放式耳機 Pro｜售價 HK$999

Xiaomi 手環 10 耀影金特別版｜十週年特別版，1.72 吋 AMOLED 螢幕，150+ 運動模式。可作項鍊吊墜，21 天續航。售價 HK$599。

Xiaomi 手環 10 耀影金特別版｜售價 HK$599

Xiaomi 智能攝影機 C701｜800 萬像素 4K 影像，全彩夜視及 AI 偵測功能。支援 Wi-Fi 6 穩定連線，9 月 28 日開售，售價 HK$299。