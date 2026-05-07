小米空氣淨化器6｜平時有留意開小米家電的朋友，應該都知道他們的空氣淨化器一向以性價比著稱。最近他們推出了最新一代「米家空氣淨化器 6」，定價繼續保持親民，維持在$1,249港元（中國國行定價：1399 元人民幣）。不過這次並非純粹外觀改動，最核心的改進在於將濾芯結構由單變雙。這個進化的邏輯就像電腦升級了雙核處理器一樣，效能直接翻倍。



小米米家空氣淨化器6｜$1249增雙濾芯除甲醛快3倍．UV殺菌紫外燈

雙濾芯設計｜除甲醛快三倍

這次最吸引我這類重視家居健康的用家，就是那個全新的雙濾芯結構。官方數據顯示它的除甲醛能力比上一代提升了整整 3 倍。對於很多剛裝修完或者家裡多木製傢俬的朋友來說，甲醛一直是心頭大患。它實測的甲醛 CADR 達到 610m³/h，基本上只要開機一會，那股「新傢俬味」就散得很快，而且顆粒物過濾效能也提升了 1.7 倍，大約兩分多鐘就能幫整個空間換一次氣。

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小米米家空氣淨化器6｜雙濾芯設計｜除甲醛快三倍

過濾灰塵之外｜還有隱藏黑科技功能

除了基本的過濾功能，這次還加入了五重感應系統，監測家中致敏原、粗顆粒及可吸入細微粒子等污染物，讓您實時掌握室內空氣質素狀況。

小米米家空氣淨化器6 加入了五重感應系統，監測家中致敏原、粗顆粒及可吸入細微粒子等污染物

UV 紫外管殺菌｜去除99.99%流感病毒

追加UV 紫外管殺菌，對 H1N1 流感病毒的去除率達到 99.99%。家裡有養寵物或者有小朋友的話，這個功能確實非常加分。最細心的是機身內置了六大高精度感應系統，從 PM2.5 到甲醛濃度，甚至是溫濕度都能在屏幕上看清楚。如果你是小米生態鏈的資深用家，它還支持澎湃智聯，可以在回家前用手機 App 預先開機，回到家就能立刻呼吸到清新空氣。

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小米米家空氣淨化器6 的UV 紫外管殺菌｜去除99.99%流感病毒

小米米家空氣淨化器6 的UV 紫外管殺菌｜去除99.99%流感病毒

放在睡房會不會太吵？長期使用的耗材成本貴不貴？

很多人擔心空氣淨化器運行時會影響睡眠，小米米家空氣淨化器6 在睡眠模式下只有 26.6 分貝，放在床頭也不成問題。至於大家最關心的錢包問題，它的濾芯壽命大約有一年。埋單計，每日平均使用成本不到1蚊。對於可以守護全家人氣管健康來說，這項投資絕對物超所值。

小米米家空氣淨化器6 在睡眠模式下只有 26.6 分貝

它的濾芯壽命大約有一年。埋單計，每日平均使用成本不到1蚊。

功能表

濾芯結構：全新雙濾芯架構（六項複合淨化）

除甲醛 CADR：610 m³/h (較前代提升 3 倍)

顆粒物 CADR：812 m³/h (較前代提升 1.7 倍)

適用面積：最大 84 ㎡ (約 900 平方呎)

感測器：PM1, PM2.5, 粉塵, 甲醛, 溫度, 濕度

消毒功能：UV 紫外線殺菌 (H1N1 濾除率 99.99%)

噪音水平：最低 26.6 dB(A)

智能聯網：小米澎湃智聯 / 米家 App / 小愛同學

濾芯壽命：約 12 個月

定價： HK$1249

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