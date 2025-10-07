洗衣機使用禁忌：6種物品切勿機洗｜現代家庭生活繁忙，洗衣機幾成所有家居的必備電器，節省大量洗衣乾衣時間。但你又是否知道，有6種衣物+1樣東西與洗衣機「八字不合」，若強行放入洗衣機清洗，不但會令物品損壞變形，更可能損害洗衣機，縮短機器壽命！



第1類禁忌｜羽絨衣物：機洗易結塊兼損機器

第1類禁忌｜羽絨衣物：機洗易結塊兼損機器（AI生成圖片）

羽絨服是冬季必備衣物，但絕對不能用洗衣機清洗，尤其是普通波輪式洗衣機（即香港人所說的「日本式」、從機頂放入衣物），更有機會洗壞機身摩打。羽絨屬蛋白質纖維，遇高速攪動會被擠壓結塊，曬乾後也難恢復蓬鬆，保暖度驟降。羽絨吸水膨脹，或堵排水口致電機過載。

正確做法：一般建議由專業洗衣店代勞，而就算你使用的智能洗衣機，確實設有確保使用低溫、低速運作的「羽絨清洗模式」，清洗時也記得別混入其他衣物，減少對羽絨服和機身的損傷。



第2類禁忌｜羊毛衫：機洗令質感盡失

第2類禁忌｜羊毛衫：機洗令質感盡失（AI生成圖片）

羊毛纖維表面有鱗片結構，在洗衣機高速轉動、揉搓及水溫變化下，這些鱗片會互相摩擦勾連，導致羊毛纖維收縮糾結；機械力又拉扯起球變粗糙，最終令羊毛衫嚴重縮水變形，還會破壞羊毛衫質感。

正確做法：羊毛衫最好是用手洗，使用溫和清潔劑，避免大力搓揉，清洗後平放陰乾。



第3類禁忌｜保暖內衣：需注意清洗溫度和模式

第3類禁忌｜保暖內衣：需注意清洗溫度和模式（AI生成圖片）

近年流行的保暖內衣如UNIQLO HEATTECH，採用特殊發熱纖維製造，能捕捉人體釋放的水蒸氣轉化為熱能。這類保暖內衣可以手洗或用洗衣機的弱水流清洗，但水溫絕不可超過40度，也不可使用特殊洗劑、不可乾洗或烘乾，否則會破壞發熱內衣的機能性纖維，令保暖效果大減。而且經長期洗滌後，保暖度會日漸降低，建議每3年更換新品，才能保持最佳保暖效果。

正確做法：清洗保暖內衣時，應選用溫和洗衣劑，避免使用柔順劑或漂白劑，洗後自然晾乾，切勿使用乾衣機高溫烘乾。



第4類禁忌｜絲質衣物：機洗易勾絲失光澤

第4類禁忌｜絲質衣物：機洗易勾絲失光澤（AI生成圖片）

絲為脆弱蛋白質纖維，機洗的摩擦與高速會磨損起毛、勾絲破裂，令衣物表面毛躁起球，嚴重時更會勾絲破損，破壞衣物完整性。高溫與鹼性洗劑會令纖維收縮、退色失光；輕薄面料易與他物纏繞，加劇磨損。

正確做法：絲質衣物應使用中性洗衣劑手洗，水溫不超過30度，清洗後以毛巾輕壓吸水，避免擰乾，自然陰乾即可。



第5類禁忌｜泳衣：機洗破壞防水防曬塗層

第5類禁忌｜泳衣：機洗破壞防水防曬塗層（AI生成圖片）

泳衣面料通常經過特殊處理，表面有防水、防曬塗層，能有效防止水分滲透，同時阻擋紫外線對皮膚的傷害。洗衣機的高速轉動、揉搓及普通洗衣劑中的化學成分，會直接破壞這層特殊塗層，導致泳衣防水性能大幅下降，穿著時容易吸水變重，影響游泳體驗。此外，泳池氯與海水鹽分若未即時正確清理，機洗反而加劇損傷。

正確做法：泳衣應在使用後立即用清水沖洗，再以中性洗衣劑手洗，避免擰乾，平放陰乾。



第6類禁忌｜帶金屬配件衣物：易生銹兼刮花內筒

第6類禁忌｜帶金屬配件衣物：易生銹兼刮花內筒（AI生成圖片）

金屬鈕扣、拉鏈、鉚釘、亮片等機洗時會與內筒摩擦碰撞，鍍層剝落、易氧化生銹；硬件還會刮花內筒，長期削弱強度。帶金屬配件的衣物在洗衣機內轉動時，堅硬的金屬部件會刮花洗衣機內筒壁，在內筒上留下划痕。長期如此，還會削弱洗衣機內筒強度，縮短使用壽命。

正確做法：若金屬配件較多且衣物不便手洗，可將衣物反轉，把金屬配件包裹在內部，選用洗衣機的「輕柔模式」，並單獨清洗，盡量減少對衣物和機器的損傷，。



第7類禁忌｜運動鞋：機洗易爆膠兼污染機器

第7類禁忌｜運動鞋：機洗易爆膠兼污染機器（AI生成圖片）

運動鞋材質複合，機洗會在筒內猛烈撞擊，皮面刮花、網布勾破；泥沙會堵濾網與內筒，滋生細菌，污染後續衣物。鞋重且不規則，易致離心力不平衡，引發震動噪音，傷電機與減震。

正確做法：運動鞋應用刷子配合清潔劑手洗，徹底清除泥沙後自然晾乾。市面有不少波鞋專用清潔噴劑，有助你手洗波鞋。



正確清洗才能物盡其用

總括而言，洗衣機雖然方便，但並非萬能清潔工具。以上6樣物品，由於材質特性或使用需求，都不適合用洗衣機清洗。在日常生活中，我們要根據衣物和物品的材質特點，選擇正確的清洗方式，這樣既能保護物品、延長使用壽命。