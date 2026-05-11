小米米家雪櫃Pro至尊版508L上市｜中國小米最近盟售「米家雪櫃Pro至尊版508L」，設有業界首創的「可拆式自動製冰機」，扣除當地補貼後，只需大約3994人民幣。問題來了，雪櫃這類24小時365曰長時間使用的電器，買中國國行回港使用，在安全、法例各方面有何隱憂？



508L大容量與法式門設計真的實用嗎？

小米米家雪櫃Pro至尊版508L，採用近期受歡迎的法式門設計。上半部冷藏室有297L，下半冷凍室改為兩個超大抽屜，提供176L空間，連大湯鍋都能輕鬆放入。冷藏和冷凍室各自配備獨立蒸發器和風機，冷風獨立循環，存放濃味食物不怕令冰塊沾異味。內置等離子淨化功能3分鐘就能除臭，硬件規格無可挑剔。

可拆式自動製冰機非常實用

整部機最吸引的地方，是它配備了業界首創的「可拆式自動製冰機」，夏天想喝冷飲時，最快55分鐘就能造出實心冰塊；到了冬天不需要冰塊，直接把製冰模組拆下來，就能騰出更多冷凍空間。這個設計完美解決了傳統製冰機全年霸佔儲存空間的死結。（當然，大前題是你家中有沒有受收起自動製冰機。）

超薄平嵌機身設計與深冷技術表現如何？

小米米家雪櫃Pro至尊版508L的保鮮技術同樣交足功課。機內設有負30度深冷瞬凍功能，買急凍海鮮回來可快速鎖住鮮味。特設高保濕區讓蔬果放足7天依然新鮮，加上四檔變溫功能，可因應乾貨或母嬰用品隨時調溫。外觀方面支援60cm超薄平嵌設計，能完美隱藏於廚房櫥櫃，配合冰晶玻璃面板及人體感應氣氛燈，極具科技感。

買水貨高耗電家電回香港用會中伏嗎？

看完小米米家雪櫃Pro至尊版508L強勁規格大家可能心動想買水貨回港，但背後隱藏極大危機。內地電器使用兩腳插頭，高耗電產品加轉插長期運作隨時引發火災，家居保險更會拒賠。香港官方不會為水貨提供保養，本地電工亦多數拒絕維修。設定上更必須將米家App地區設為「中國大陸」，無法保證跟家裡的香港行貨智能設備連動，買回來絕對得物無所用。加上如果壞機，最少要整部運上深圳再轉運到小米修理，未必化算。

小米米家雪櫃Pro至尊版508L 規格表

總容量：508L（冷藏室 297L、冷凍室 176L、變溫室 35L）

款式設計：十字門 / 法式門（冰晶白、星鍛銀、杏色）

特色功能：業界首創可拆式自動製冰機（最快55分鐘製實心冰）

冷卻系統：冷藏與冷凍雙獨立蒸發器、獨立風機循環

淨化技術：內置等離子發生器（3分鐘淨味、2分鐘除菌高達99.9999%）

機身尺寸：寬 800mm x 深 600mm（支援 60cm 超薄平嵌設計）

能耗表現：新一級能效（日耗電約 0.81kWh）、31dB 低噪音運行

售價：人民幣 3994.15 起（內地扣除補貼後價格）