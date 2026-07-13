Android 17驚喜升級！Pixel 9實測Wi-Fi速飆50%　突破2000Mbps

海外用家實測發現，升級至Android 17後，Android手機的Wi-Fi下載速度出現了顯著的大幅提升。



一位用家在社交平台反映稱，他的Google Pixel 9在安裝Android 17後，Wi-Fi下載速度已突破2000Mbps，更新前通常僅有1350Mbps的速度，對比來看提升了大約50%。目前尚不清楚這一性能提升是否惠及整個Pixel系列，還是僅限於這一特定機型。

一位用家的Google Pixel 9在安裝Android 17後，Wi-Fi下載速度已突破2000Mbps。（Reddit@Dry-Property-639）

值得一提的是，Google在Android 17的更新日誌中並未提及任何網絡相關的優化。不過，考慮到Android系統每年都會在底層對網絡處理機制進行改進，此次效率的提升有可能間接改善了Wi-Fi和移動網絡的實際表現。

Android 17驚喜升級 Wi-Fi下載速度飆升50%▼▼▼

目前Android 17已面向Google Pixel系列設備推送，支援機型涵蓋Pixel 10全系列、Pixel 9全系列、Pixel 8全系列、Pixel 7全系列、Pixel 6全系列，同時摺疊屏Pixel Fold和平板產品Pixel Tablet也在官方支援名單之列。

目前Android 17已面向Google Pixel系列設備推送。（Google）

此次更新不僅僅是一次常規的系統升級，更像是一場向智能系統轉型的變革。其核心在於將Gemini從單純的語音助手，進化為能夠自主執行任務的AI代理。例如它可以識別屏幕訊息並幫助用家完成預訂等操作，此外還提供了AI驅動的「畫圈搜衣」虛擬試穿、Gemini幫忙點單、Gboard語音轉錄等功能。

針對摺疊屏和平板設備，Android 17強制要求所有應用必須能夠自適應屏幕尺寸，從而大幅提升了Android App在大屏設備上的使用體驗。此外，系統還引入了應用記憶體限制機制，當單個應用佔用記憶體過大時，系統會主動限制或關閉該應用，以防止拖慢整機性能。

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