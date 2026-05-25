Google全新AI搜尋上線　加Gemini功能　徹底終結25年點擊網頁習慣

Google已於北京時間5月20日凌晨1點召開I/O 2026開發者大會，作為以搜索引擎起家的公司，Google將最重要的更新交給了搜索業務。Google宣佈，全新的AI搜索體驗正式上線，官方稱這是搜索框自25多年前誕生以來最大的一次升級。



變化首先體現在搜索框本身，過去用戶輸入關鍵詞、獲取網頁鏈接的傳統模式正在被重構，新版搜索框已轉變為一個支持理解、推理、追問和執行任務的AI交互界面。

Google宣佈，全新的AI搜索體驗正式上線，官方稱這是搜索框自25多年前誕生以來最大的一次升級。（threads@aiposthub）

Google搜索升級點一覽：

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用戶不僅可以通過文本提問，還能直接上傳圖片、文件、視頻，甚至調用Chrome標籤頁內容進行搜索。

當輸入較長問題時，搜索框會自動擴展輸入區域，AI補全功能也不再侷限於關鍵詞，而是幫助用戶完善問題本身。

搜索結果頁的邏輯同樣發生了改變，AI概覽以生成式摘要的形式優先出現在搜索結果頂部，直接給出答案並保留追問入口，用戶無需再逐個點開網頁整理訊息，這套體驗由Gemini 3.5 Flash模型提供支持。

此外，Google還將智能體能力引入搜索，用戶可在搜索界面直接創建和管理AI智能體，用於持續跟蹤特定任務或訊息，訊息智能體可在後台持續分析用戶關注的內容，在合適時機主動返回結果，而非等待用戶反覆搜索。

Google還展示了「智能體化編程」概念，搜索結果不再侷限於固定網頁，而是根據問題即時生成定製化的訊息佈局、交互組件甚至完整頁面體驗。目前這套全新AI搜索已在支持AI模式的國家和地區陸續上線。

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