俄羅斯首款純電飛行器X-Sky試飛！最高時速50公里　可飛20分鐘

據報道，俄羅斯首款個人飛行載具近日在薩哈林島（Сахалин）完成載人試飛，這是俄羅斯官方登記的，首次個人空中出行工具飛行測試。試飛場地為薩哈林島科爾薩科夫區的「普希斯蒂」無人機機場，由俄羅斯航空公司Aurora的無人機部門負責實施。



薩哈林州州長瓦列里·利馬連科（Вале́рий И́горевич Лимаре́нко）宣佈了這一消息，試飛活動也是7月3日至4日「薩哈林之翼」論壇的一部分。這款名為X-Sky的多旋翼飛行器採用純電驅動，配備衛星導航系統，可沿預設路線自主飛行。它支持無人駕駛和有人駕駛兩種模式，本次測試為首次載人飛行。

俄羅斯首款個人飛行載具近日在薩哈林島完成載人試飛，這是俄羅斯官方登記的首次個人空中出行工具飛行測試。（YouTube@JillisSlinger）

X-Sky完成載人試飛過程：

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具體參數方面，X-Sky最高時速50公里，電池續航最長20分鐘，本質上是一款原型階段的飛行出租車。而50公里時速和20分鐘續航，意味着X-Sky的理論最大航程僅約16公里，和目前全球主流eVTOL產品差距明顯。

作為對比，中國的億航EH216-S最高時速130公里，續航25分鐘；德國Volocopter VoloCity設計航程35公里、時速90公里。X-Sky的參數更接近消費級無人機放大版，而非成熟的空中出行工具。

不過利馬連科強調，這是俄羅斯在個人空中出行領域的「零的突破」。他表示希望未來將相關技術推廣到俄羅斯各地，特別是在偏遠地區縮短出行時間。

客觀而言，俄羅斯在eVTOL領域的起步明顯晚於中美歐。全球eVTOL市場目前由中國的億航、峰飛，美國的Joby、Archer，德國的Volocopter等主導。

俄羅斯航空工業受制裁影響，在核心零件供應鏈上面臨限制，電動航空所需的高能量密度電池、輕量化複合材料等關鍵領域基礎薄弱。Aurora公司此前主要運營支線航空，無人機業務是新拓展方向。

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