嫦娥七號即將發射！長征五號運抵文昌　首創「飛躍器」月球尋水冰

據中國載人航天工程辦公室消息，將執行嫦娥七號任務的長征五號遙十四運載火箭，已安全運抵文昌航天發射場。



後續，該火箭將與先期運抵的嫦娥七號探測器，一起開展發射場區總裝和測試工作。目前，發射場區各參試系統，正在按計劃開展嫦娥七號任務準備工作。

該火箭將與先期運抵的嫦娥七號探測器一起開展發射場區總裝和測試工作。目前，發射場區各參試系統正在按計劃開展嫦娥七號任務準備工作。（新華社）

據悉，2026年4月9日晚，執行嫦娥七號任務的探測器，已通過空陸聯運方式全部安全運抵中國文昌航天發射場。

嫦娥七號包括四器一星，分別是着陸器、軌道器、巡視器、飛躍器和中繼衛星，着陸區選址在月球南緯85°以上的南極-艾特肯盆地區域。

長五火箭將上演「月球飛越」尋找月球水冰▼▼▼

飛躍器將首次在月球開展飛越探測，飛越到月球南極陰影坑裏進行勘查，去尋找月球可能存在的水或水冰。

巡視器也就是月球車，將和軌道器、着陸器等科學探測儀器與嫦娥八號組成月球南極科研站的基本型。

月球車，將和軌道器、着陸器等科學探測儀器與嫦娥八號組成月球南極科研站的基本型。（中國數字科技館）

嫦娥七號將獲取全月球、着陸區與巡視區域的遙感和就位科學數據，並為月球科研站建設奠定基礎。

嫦娥七號任務將採用繞、落、巡、飛躍等綜合探測方式進行月球南極環境與資源勘察，並開展國際合作。

着陸區瞄準月球南緯85°以上南極-艾特肯盆地，這裏永久陰影坑溫度低至-230℃，被認為可能封存大量水冰。

飛躍器將首次闖入永久陰影坑，鑽取1米深月壤，原位分析水冰含量，有望全球首次直接確認月球表面水冰存在。

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