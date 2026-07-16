嫦娥七號即將發射！長征五號運抵文昌 首創「飛躍器」月球尋水冰
撰文：快科技
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據中國載人航天工程辦公室消息，將執行嫦娥七號任務的長征五號遙十四運載火箭，已安全運抵文昌航天發射場。
後續，該火箭將與先期運抵的嫦娥七號探測器，一起開展發射場區總裝和測試工作。目前，發射場區各參試系統，正在按計劃開展嫦娥七號任務準備工作。
據悉，2026年4月9日晚，執行嫦娥七號任務的探測器，已通過空陸聯運方式全部安全運抵中國文昌航天發射場。
嫦娥七號包括四器一星，分別是着陸器、軌道器、巡視器、飛躍器和中繼衛星，着陸區選址在月球南緯85°以上的南極-艾特肯盆地區域。
長五火箭將上演「月球飛越」尋找月球水冰▼▼▼
飛躍器將首次在月球開展飛越探測，飛越到月球南極陰影坑裏進行勘查，去尋找月球可能存在的水或水冰。
巡視器也就是月球車，將和軌道器、着陸器等科學探測儀器與嫦娥八號組成月球南極科研站的基本型。
嫦娥七號將獲取全月球、着陸區與巡視區域的遙感和就位科學數據，並為月球科研站建設奠定基礎。
嫦娥七號任務將採用繞、落、巡、飛躍等綜合探測方式進行月球南極環境與資源勘察，並開展國際合作。
着陸區瞄準月球南緯85°以上南極-艾特肯盆地，這裏永久陰影坑溫度低至-230℃，被認為可能封存大量水冰。
飛躍器將首次闖入永久陰影坑，鑽取1米深月壤，原位分析水冰含量，有望全球首次直接確認月球表面水冰存在。
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