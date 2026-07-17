50W通用無線充將至？小米蘋果等20巨頭定Qi新標準　改善發熱慢充

等了五年，又慢又燙的無線充電，終於要徹底變了。無線充電不是新鮮事。隨手一放就充，方便是真方便，但速度慢、發熱大，也是老毛病。旗艦機有線快充早已飆到上百瓦，無線充電卻還在50W左右打轉——而且全是私有協議，不同品牌混用直接「打回原形」。



用小米無線充給OPPO充，功率掉一截；邊充邊玩遊戲，電量甚至可能越充越少。根本原因只有一個：無線充電缺少統一的高功率標準。

前幾天，小米承辦了WPC（無線充電聯盟）Qi Off-cycle Meeting，地點就在北京小米總部。（微博@小米技術）

好消息是，這個瓶頸可能很快被打破。前幾天，小米承辦了WPC（無線充電聯盟）Qi Off-cycle Meeting，地點就在北京小米總部。蘋果、華為、榮耀、OPPO、vivo、Google等20多家企業的工程師全部到場。

核心議題只有一個：下一代Qi高功率無線充電標準怎麼定。功率直接翻倍，來到50W——和目前各家私有協議的主力功率持平。如果真能落地，無線充電「群魔亂舞」的局面就有望終結。

蘋果、華為、榮耀、OPPO、vivo、Google等20多家企業的工程師全部到場。（微博@小米技術）

簡單回顧歷史。2010年WPC推出Qi 1.0，BPP協議只有5W。2017年蘋果加入WPC，iPhone 8、iPhone X全系標配Qi，標準才真正普及。2020年蘋果推出MagSafe，磁吸自動對位，體驗提升一大截。

最關鍵的是，蘋果把MagSafe底層技術貢獻給WPC，後者據此制定了開放的MPP（磁吸功率配置）標準——說白了就是「開源」。以後Android手機也能內置磁吸，共享蘋果MagSafe生態。比如Google Pixel 10系列就用了類似方案，叫「Pixelsnap」。

2024年底Qi 2.2功率提升到25W。同時滿足磁吸和25W，就是MPP25認證。實測輸出端能到29W，溫度比之前涼快不少。聽起來不錯？但現實很骨感：目前國產Android手機支持Qi 2.2 MPP25的，一款都沒有。最積極的是蘋果，以及一堆做iPhone配件的廠商。

原因也不難猜——自家私有協議已經夠快了，何必費力適配更慢的公有協議。加上Qi 2.2的工作頻率不符合國內新規，國行iPhone（內地版iPhone）也只能退回到15W。至於磁吸？國產機卷影像、卷電池，內部空間極之有限，哪還有地方塞磁鐵。本來準備上半年發布的磁吸新機，最後全砍了。磁吸再香，也香不過大電池。

而這次會議的重點，就是推動Qi新標準採用國產「小感量、低電壓、高功率」方案，頻率必須符合新國標。

這意味着接下來國產手機——包括國行iPhone——都能實現Qi 50W標準。公有協議的速度趕上私有協議，廠商適配意願自然大增。磁吸作為可選方案，也可能借機回歸。更重要的是，Qi 50W會覆蓋影像旗艦、摺疊屏、平板、耳機等更多設備。

車用無線充電也大有可為——現在新能源車標稱50W風冷無線充，但沒私有協議時只能跑15W。公共場所的無線充電板，升級到50W後，終於不再是擺設。對第三方配件廠來說，這意味着推出一款Qi 50W充電器或充電寶（尿袋），不用再擔心兼容性問題，受眾廣、銷量大，價格自然降得下來。

無線充本身很耐用，小米不少用戶手頭還有80W風帆無線充。以後Qi 50W協議普及，換手機也照常用，省下十幾頓飯錢也不成問題。

那麼關鍵問題來了：到底什麼時候能用上？從官方描述看，Qi 50W已在研發中，硬件參數基本確定，計劃2028年正式發布。雖然還得等幾年，但一想到以後隨便什麼手機、隨便什麼充電板都能享受50W快充，充電寶這種東西，可能真就沒什麼存在的必要了。

延伸閲讀：手機電池發脹離爆炸僅一步之遙 學會5招科學充電 延長電池壽命（點擊連接看全文）

+ 8

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】