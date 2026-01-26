Google Maps旅行神技大公開！10個隱藏功能讓旅程更聰明、更順暢

身為現代旅人，你手機裡絕對少不了Google Maps。它早已不只是導航工具，而是我們探索世界的數位瑞士刀。但你知道嗎？這把刀遠比你想像中更鋒利！除了基本的路線規劃，Google Maps還藏著許多能讓旅行效率翻倍、驚喜連連的隱藏功能。無論是避開洶湧人潮、在異國離線求生，還是發掘在地人才知道的私房景點，這些秘技都能幫上大忙。



下文綜合各方實測與專家建議，為你揭開10個超實用卻常被忽略的Google Maps旅行隱藏功能，讓你從此告彆冤枉路與行程焦慮，晉升為真正的旅遊達人。



Google Maps旅行10招神技｜十分實用的Google Maps離線地圖

1. 離線地圖：網路斷線也不怕，異國漫遊自由行必備

這可說是資深旅人最推崇的「終極保命符」。想像一下，在東京地鐵深處、京都嵐山竹林，或冰島的遼闊荒野中，手機訊號瞬間消失——這時，預先下載好的離線地圖就是你的救世主。

如何使用：在出發前，於Google Maps搜尋目的地城市或區域（例如「台北市中正區」），點擊下方跳出的資訊欄，選擇「下載離線地圖」。你可以自行調整要下載的範圍。建議在連接Wi-Fi時完成，以節省數據流量。



實用情境：離線狀態下，你依然可以瀏覽地圖、查詢預先儲存的地點，並進行基本的開車導航（步行與大眾運輸導航則需網路）。從此不再需要購買昂貴的當地SIM卡或擔心訊號不穩。



2. 自訂與分享「我的地圖」：打造專屬旅遊攻略

與朋友出遊，行程規劃總是喬不攏？「我的地圖」功能讓你化身行程總監，輕鬆整合眾人之力。

如何使用：在電腦版Google Maps上，點擊左上角主選單，找到「你的地點」→「地圖」→「建立地圖」。你可以新增多個圖層（例如：Day 1美食、Day 2景點），並在地點上加入註解、圖片，甚至用不同圖示區分餐廳、景點、住宿。



實用情境：將規劃好的地圖分享給旅伴，大家都能即時查看與編輯。出發前就能對行程一目了然，旅行中也能隨時拿出來參考，是團體自由行的超級神器。



Google Maps旅行10招神技｜Timeline功能

3. 時間軸與地點記錄：自動生成你的旅行日記

你是否曾回想不起某天去了哪家可愛的咖啡廳？Google Maps的時間軸功能默默幫你記錄了所有足跡（需用戶開啟定位記錄）。

如何使用：點擊右上角大頭照圖示，進入「你的時間軸」。這裡會按日期與時間，清楚列出你去過的地方、使用的交通方式與花費時間。



實用情境：旅行結束後，時間軸就是最完整的回憶錄。你可以根據它來寫遊記、計算交通開支，或在Google問卷中為去過的商家留下評價，幫助其他旅人。



Google Maps旅行10招神技｜可以簡單搵到公共交通工具

4. 即時大眾運輸資訊與「找附近車站」

在城市中穿梭，掌握公共交通的脈動至關重要。Google Maps的即時公交資訊精準得驚人。

如何使用：輸入目的地後選擇大眾運輸路線，它不僅會提供多種路線選擇，更會顯示下一班車的準確到站時間、票價，以及是否有延誤或施工。



隱藏技巧：在搜尋欄直接輸入「車站」或「捷運站」，地圖上會以特殊圖標顯示所有站點。點擊任一車站，還能直接查看從該站出發的所有路線，方便你快速規劃下一段行程。



Google Maps旅行10招神技｜可設定特定路線

5. 避開樓梯與高速公路：為行李、嬰兒車與特定需求鋪路

這個功能對特定族群來說簡直是福音！拖著沉重行李、推著嬰兒車，或單純想走更平坦道路的你，一定要學會。

如何使用：規劃步行路線時，在路線選項上方點擊「選項」，勾選「避開樓梯」。在開車路線規劃時，則可於「路線選項」中勾選「避開高速公路」或「避開收費站」。



實用情境：在日本許多地鐵站，出口沒有電梯只有長長的階梯，此功能能幫你省下大量體力。自駕時想欣賞鄉間風景，避開高速公路也是不錯的選擇。



Google Maps旅行10招神技｜自動記錄泊車位置

6. 儲停車位置：茫茫車海中的燈塔

在大型購物中心或多層停車場，逛完街後找不到愛車的窘境，相信許多人都經歷過。

如何使用：當你停好車、準備離開車輛時，開啟Google Maps，點擊地圖上代表你位置的藍點，會跳出一個選單，選擇「儲存停車位置」。你甚至可以拍攝停車位的照片、記錄剩餘時間，並加入註記（如「Level 3, B區」）。



實用情境：結束行程後，地圖上會有一個明顯的「P」圖標，引導你輕鬆回到愛車身邊。



7. 測距工具：規劃行程與估算距離的好幫手

想知道兩個景點之間實際距離多遠？用走的會不會太累？這個小工具能給你最直觀的答案。

如何使用：在地圖上長按起始點，會出現一個紅色圖釘。點擊下方地點名稱，選擇「測量距離」。然後點擊地圖上的其他位置，即可累加計算總距離。



實用情境：在規劃城市徒步觀光路線時，先用測距工具估算一下點與點之間的步行距離與時間，能幫助你更合理地安排行程，避免走到鐵腿。



Google Maps旅行10招神技｜AR導航十分實用

8. 街景與AR實景導航：身臨其境，找路更直覺

出發前先用「街景服務」預覽目的地周圍環境，抵達後若在複雜的十字路口迷失方向，「AR實景導航」能即時救援。

街景服務：在Google Maps上拖曳右下角的黃色小人到地圖上，藍色路線即代表可查看街景。你可以提前認出目的地建築的外觀、招牌，甚至周邊有什麼顯著地標。



AR實景導航：在步行導航模式下，點選「AR」按鈕，舉起手機，相機畫面中就會直接疊加虛擬箭頭與指示，告訴你該往哪個方向前進，非常適合用於最後一哩路的定位。



9. 深入在地：探索「附近」與「熱門時段」

除了導航，Google Maps更是強大的在地探索工具。

探索附近：點擊搜尋欄下方的「餐廳」、「加油站」、「咖啡廳」等快速按鈕，或直接搜尋「附近的好去處」，Google會根據你的位置與時間，推薦熱門地點。



查詢熱門時段：在餐廳或景點的資訊頁面，向下滑動找到「熱門時段」圖表。它能顯示一週內每天、每個時段的擁擠程度，幫助你避開人潮，選擇最佳造訪時間。



10. 隱藏小彩蛋：內建小遊戲與特殊圖標

Google工程師的幽默感無處不在。試著在Google Maps上搜尋以下關鍵字，你會發現驚喜：

在特定節日（如萬聖節）搜尋「trick or treat」。

搜尋「do a barrel roll」，整個地圖畫面會來個360度翻轉。

此外，地圖上的圖標也暗藏玄機，例如點擊機場，可能會出現飛機圖標；點擊體育館，可能會出現該場館的代表運動器材。這些小彩蛋讓使用地圖的過程變得更加有趣。

從工具到旅伴，重新定義你的旅行方式

Google Maps早已超越單純的「地圖」範疇，它是一個集導航、規劃、記錄、探索於一身的全方位旅行平台。上述10個隱藏功能，只是這座冰山的一角。真正的高手，懂得將這些功能融會貫通，在行前規劃、旅途當下與事後回憶三個階段，都能讓Google Maps發揮最大效用。

下次出發前，別再只是輸入起點與終點。花幾分鐘探索這些隱藏版神技，你會發現，你的智慧型手機與Google Maps，將成為你旅途中最可靠、最萬能的數位旅伴。現在就打開你的Google Maps，開始實驗這些功能，為下一趟旅程做好萬全準備吧！

