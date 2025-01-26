對著Google Map也迷路？往右還是往左轉？2步驟秒知應前進方向

相信許多人都有這種經驗，打開了Google Map輸入要前往的目的地，卻不知道該先往右轉，還是先往左轉，心想先走個幾步看看地圖往哪裡動，錯了再回頭就好。不過，就是因為這個做法，常常錯過了綠燈、浪費了時間，對於有事在身急著去做的人來說，更是十分消耗。



究竟有沒有方法，能讓你在原地快速知道該怎麼走的呢？只要運用兩招馬上找到對的方向。

看地圖，知道前進方向很重要。（unsplash@mika-baumeister）

學會這兩招，便能在原地快速知道該怎麼走：

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1、實景功能

在尋好目的地後，點即「實景功能」的圖標，對準附近的建築物，街景就會立刻呈現，告訴你該往右還往左。此功能最棒的地方是，有時導航要走到附近的公車站，自己看地圖很容易分不清楚公車是去程還是回程，就走道錯誤方向的公車站，還要再過馬路，使用實景就能精準避開。

特別提醒大家第一次使用實景功能時，手機會彈出訊息，請求你允許存取相機。夜間使用時比對比較不精準，偶有失靈。

使用實景功能，避免走錯路。（Google Map）

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2、仔細看光標

扇形的光標代表前進的方向，所以只要把光標和路線對齊，也能準確地知道該前進的方向。

仔細看光標，避免走錯路。（Google Map）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：看Google Map，不知道要往右還往左轉？2招秒解決！再也不用先走一段看看】