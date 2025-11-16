Google地圖整合Gemini AI！用對話解放雙手　智慧鏡頭還能認路標

當你開著車前往一家不熟路線的餐廳，總是需要時不時靠邊停看一下手機導航，才能繼續上路，中途花費不少時間反覆查看，有時還因為「前方路口500公尺右轉」的距離落差錯過一個又一個路口……



Google於11月5日宣布，旗下服務Google地圖（Google Maps）迎來重大升級，深度整合了Gemini AI模型，推出全球首個免手持、對話式的駕駛導航體驗，讓駕駛能解放雙手、更專注在路況上，甚至推出地標式引導導航，改善需要在幾公尺轉彎、往北往南等難以直觀判斷的指示。

新功能一：讓雙手專注在方向盤，用說的帶你去餐廳

透過Gemini的對話理解與情境感知能力，駕駛在導航過程中，只需用語音即可輕鬆完成多步驟複雜任務，例如先使用「Hey Google」喚醒Gemini並詢問：「沿途是否有素食選項且停車方便的平價餐廳？」在獲得結果後，可進一步指示：「好，我們去那裏。」

此外，Gemini也能跨應用程式執行任務，例如在徵得用戶同意後，將行程排入日曆（Calendar），或是在不離開導航介面的情況下，為用戶整理前一晚的體育賽事或新聞摘要。

駕駛也能用語音即時回報路況中斷情形，例如說出：「前方有事故」、「看起來淹水了」或「注意車速減慢路段」，立即將資訊回傳給系統，加強駕駛途中的互動性與安全性。

這項功能預計在未來幾週內，於所有開放 Gemini 服務的安卓（Android）與iOS裝置上陸續推出，隨後將支援Google內建車用娛樂App Android Auto。

新功能二：強化視覺與情境感知，地標式導航+主動警示

除了對話式導航之外，Google地圖也重新調整了轉彎指示的呈現方式，導入了引用現實世界的「地標式導航」。

例如，Google語音說出「在500公尺後右轉」等指示，經常讓駕駛難以準確判斷距離。現在，Gemini會透過分析Google地圖涵蓋的2.5億個地點資訊，並比對街景服務（Street View）影像，挑選出沿途清晰可見的實體地標，像是加油站、餐廳或知名建築，作為導航指引。

駕駛將會聽到更直觀的指示，像是：「在泰式暹羅餐廳後右轉」，並在靠近時在地圖上看到該地標被調亮顯示。目前此功能已在美國的安卓與iOS系統上推出。

此外，為了避免駕駛被突如其來的塞車困住，Google地圖還增加了「主動式交通警示」功能，即使使用者沒有開啟主動導航，只要在開車途中，系統也會主動通知前方道路發生的意外中斷或嚴重交通壅塞情況，讓駕駛能提前規劃替代路線，大幅改善通勤體驗。

新功能三：Gemini支援智慧鏡頭，手機照一下顯示位置資訊

Gemini的新功能並非僅限於導航過程，抵達目的地後，它也能透過結合Lens (智慧鏡頭) 識別。

用戶只需點擊搜尋欄中的相機圖示，並將手機鏡頭對準眼前的建築物或店家，Gemini就能立即識別地點，並利用Google地圖的豐富資料庫，生成該地點的摘要資訊，例如熱門菜色、用戶評價或店內氛圍等。

用戶可以進一步詢問：「這個地方有什麼特色？」或「午餐時段通常會很忙嗎？」來獲取即時且情境相關的AI答案。

