小米發布米家無線洗地機5 18000Pa大吸力、四重防纏兼自清潔抑菌
撰文：快科技
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小米推出全新米家無線洗地機5，原價1699元（人民幣，下同），新品到手價僅1399元。這款機器擁有18000Pa大吸力，滾刷每分鐘400轉，對地壓力達到22.3N，地面各類乾濕污漬、零食殘渣都能一次性清理乾淨，不用反覆來回推拉。
針對養寵、長髮人群，機器搭載恆貼尖齒四重防纏結構，通過德國TUV南德防纏繞測試，3000根濕長髮吸進去也不會纏繞在滾刷上，減少手動清理毛髮的麻煩。
米家無線洗地機5產品介紹：
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續航和水箱規格適配大戶型，整機續航最長45分鐘，搭配1000mL清水箱與700mL污水箱，一次充電可以完整清掃334㎡的大戶型，不用中途頻繁加水、倒污水。
地面控水技術做了優化，搭載5大控水漬方案，地面乾燥時長直接縮短62%，拖完地面不會留下大片水漬，木地板不容易打滑受潮。
清潔後的滾刷維護也很省心，底座支持100℃高温PTC熨乾，運行噪音低至45dB (A)，高温烘乾能避免滾刷長期潮濕滋生異味，洗完地面不用手動拆洗晾曬滾刷。
整機沒有複雜操作，日常拖地、自清潔一鍵就能完成，線上全平台同步開售，不管是小戶型剛需還是大戶型全屋清掃，這款千元價位洗地機都能覆蓋日常清潔需求。
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