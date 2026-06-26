小米MIX Fold 5大摺機下月發佈？自研3nm晶片配2億像素Leica鏡頭

米粉們期待已久的小米大摺小米MIX Fold 5，終於有了實質性進展。作為小米摺疊屏家族的重磅歸來之作，這款新機不僅擁有滿滿的自研配置，還採用了備受矚目的全新形態——闊摺疊。



最近，多位知名數碼博主放出了關於該機的核心配置訊息。根據目前的爆料來看，這款萬眾期待的「超級大招」已經敲定了發布檔期，即將在下個月正式登場。

坊間已有人用AI製作出小米MIX Fold 5的概念圖。（x@MiuiBlog）

小米MIX Fold 5配置曝光：

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這次小米究竟在這款闊摺疊上憋了什麼大招？讓我們通過這篇亮點揭秘一探究竟。

輕薄遇上「闊摺疊」，屏幕摺痕或將「隱形」

1. 改變形態的「闊摺疊」設計

小米MIX Fold 5在外觀上最大的改變在於拋棄了傳統的修長比例，轉而採用了當下大熱的「闊摺疊」形態。這意味着新機在展開後會擁有更接近標準平板的視野，無論是打遊戲還是看電子書看視頻，視覺觀感都將更加舒適。

同時，機身在工藝和新材料上進一步突破，整體厚度有望控制在8毫米左右，繼續捍衛其輕薄旗艦的地位。

2. 內外雙屏的全面進化

在屏幕參數上，小米MIX Fold 5同樣堆料滿滿：

內屏： 採用一塊7.5至7.6英寸（亦有爆料稱達到8.03英寸）的大屏。得益於全新升級的轉軸技術，爆料稱其屏幕摺痕有望減輕達40%，在日常使用中幾乎做到「隱形」狀態。

外屏： 預計為 6.56英寸的主流比例屏幕。內外兩塊屏幕均支持120Hz高刷新率，並引入了超高頻的2160Hz PWM調光技術，大幅提升了暗光環境下的護眼體驗。

自研「玄戒」晶片首秀，系統級融合AI大模型

1. 首發自研「玄戒O3」處理器

晶片的調整也是本代機型的一大亮點。爆料指出，小米MIX Fold 5將成為小米展現自研晶片實力的載體，全球首發自研「玄戒O3」晶片。

這顆「玄戒O3」晶片據稱採用台積電最新的3nm工藝打造，主頻突破 4.05GHz。相比於外購晶片，自研晶片最大的優勢在於能針對摺疊屏的「雙屏切換、分屏能耗、發熱」等痛點場景進行底層級別的專屬優化，實際性能表現和功耗控制非常值得期待。

2. 深度定製的 HyperOS 4與萬億大模型

在軟件層面，新機將搭載基於最新Android底層深度定製的 HyperOS 4。系統不僅融合了自研的Vela OS 物聯網生態，還將首次在摺疊屏上深度集成萬億級參數的 MiMoV2.5-Pro AI大模型。

值得一提的是，MIX Fold 5擁有側邊欄全局自研AI交互，外設上也將適配AI手寫筆，AI能力值得期待。通過自研強芯與系統的雙向奔赴，MIX Fold 5 的AI商務辦公、多任務同屏協作、以及智慧語義理解能力預計將迎來質的飛躍。

【延伸閲讀】iPhone Fold爆料匯總｜大摺芒配6000mAh大電池 兼備液態金屬鉸鏈（點擊鏈接看原文）

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2億像素模塊化影像，續航告別焦慮

1. 徠卡（Leica）影像再突破：2億像素主攝登場

在摺疊屏普遍妥協的影像方面，小米MIX Fold 5這次選擇「既要又要」。曝光顯示，新機將變身為影像怪獸，主攝或將採用一顆全新定製的2億像素超大底傳感器，這也是小米旗下首款正式量產的2億像素闊摺疊旗艦。

此外，後置多攝模組中還將包含超廣角與雙長焦鏡頭的組合，甚至有傳聞稱小米正在新機上嘗試模塊化影像設計，配合徠卡獨有的色彩調校，其抓拍和遠攝能力將直逼常規影像旗艦。

2. 6000mAh巨無霸電池與全面防護

在如此輕薄的機身下，小米MIX Fold 5的其它配置同樣拉滿：

續航：電池容量提升至 6000mAh（或更高），一定程度上解決了輕薄摺疊屏續航短的問題，並保留了高效的有線閃充與無線充電組合。

防護： 採用指紋與電源鍵一體化的側邊指紋設計，並且整機將支持主流規格的IP級防水，抗摔與耐用性顯著提升。

發布時間與價格

此前傳聞新機的發布時間將由HyperOS 4的適配進度決定，根據新機已獲得相關認證的進度來看，小米MIX Fold 5或許將於下個月正式發布。

不過，「全棧（由頭到尾一手包辦）自研晶片 + 2億像素主攝 + 6000mAh大電池」的夢幻堆料，也意味着它的研發與硬件成本將大幅飆升。不少業內人士猜測，小米MIX Fold 5的起售價可能會告別前代的定價策略，直接試水10000元左右的高端價格段。

作為小米在高端摺疊屏市場沉澱兩年的「系統性衝鋒」之作，這樣一款自主研發量極高、配置幾乎沒有短板的闊摺疊旗艦，是否符合你對未來摺疊屏的幻想？如果售價破萬，你願意為小米付款嗎？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】