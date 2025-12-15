eSIM vs 實用SIM卡｜消委會比較優勢與限制　一招查手機有冇eSIM

不論短途日本、韓國，抑或長途歐美，出發前如何安排流動數據，幾乎已成為行程規劃的一部分。過往多數人仍習慣在機場或網店購買實體 SIM 卡，但隨着eSIM 方案正迅速崛起，成為不少旅客的新選擇。消委會亦曾指出，eSIM 與傳統 SIM 各有優勢與限制，消費者在選用前，仍需清楚了解兩者差異，才能避免不必要的麻煩。



傳統 SIM 卡：操作較繁瑣

實體SIM卡必須插入手機卡槽使用，幾乎兼容所有手機型號，無論新舊機款都能使用，對於不支援 eSIM 的裝置而言，仍然是唯一選擇。

不過，實體 SIM 在實際使用上亦存在一些不便之處。旅客需要更換卡片，細小的 SIM 卡容易遺失，若在外地操作不慎，甚至有可能弄壞卡槽。另一方面，實體卡一旦被取出或複製，在未設定額外保護的情況下，確實存在被冒用的風險。

eSIM 掃描即用的

eSIM 其最大特色在於沒有實體卡片。相關用戶資料會直接寫入手機內建的專用晶片，用戶只需掃描 QR Code，或下載設定檔即可完成安裝。整個過程毋須插拔卡片，亦無需額外工具，對於經常出遊或需要同時使用多個號碼的人而言，便利程度大幅提升。

消委會指出，不少支援 eSIM 的手機可同時儲存多組配置，用戶能自由切換不同數據方案，例如在本地使用原有 SIM 接聽電話，外遊時則啟用 eSIM 作為流動數據用途，實用性相當高。由於安裝過程全以網上完成，消費者更可在出發前預先設定，到達目的地後即時啟用，節省排隊或尋找門市的時間。

安全性與私隱考量

在保安層面，eSIM 亦被視為較新一代的方案。由於其資料儲存在裝置內部晶片，外人難以直接取出或更換，即使手機遺失，亦可透過遠端方式刪除設定，降低被濫用的風險。相比之下，實體 SIM 若未啟用 PIN 保護，一旦被取出，確實較容易被冒用。

不過，消委會同時提醒，eSIM 的安全性亦取決於使用者本身。由於整個購買及安裝流程多在網上進行，消費者必須選擇信譽良好的供應商，避免誤入釣魚網站或假冒平台。此外，妥善保管 QR Code、避免重複安裝，以及為帳戶啟用雙重認證，都是保障資料安全的重要一環。

經常去旅行的話，使用eSIM會更方便。

eSIM 限制

雖然 eSIM 優點眾多，但並非所有情況都適用。首先，並非所有手機型號都支援 eSIM，部分較舊或入門機款仍然只支援實體 SIM。其次，一些 eSIM 計劃在數據速度或覆蓋範圍上，未必與當地實體 SIM 完全一致，特別是在偏遠地區或高速移動環境下，用戶體驗或會有所差異。

另外，部分標榜「無限數據」的 eSIM 計劃，實際上仍受公平使用政策限制，當用量達到某一水平後便會降速。若旅途中需要大量使用網絡進行工作或串流播放，便需特別留意相關條款。

一招即查手機有沒有支援 eSIM

不少用家在選購 eSIM 前，最常遇到的問題就是自己部手機用不用到。其實檢查方法相當簡單。只需在手機撥號介面輸入 *#06#，若畫面顯示的資訊中包含「EID」編號，便代表該裝置支援 eSIM。若只顯示 IMEI 而未見 EID，則多數不支援相關功能。這個方法適用於 iOS 及 Android 裝置，是最快捷直接的確認方式。

安裝與使用貼士



安裝期限：eSIM計劃多數設有安裝期限，應留意相關日子，避免服務因過期而失效；

安裝次數：安裝用的二維碼通常限單次或有限次使用；

網絡連線：安裝eSIM涉及資料認證，過程中裝置需連接到互聯網。如有需要，可使用機場或酒店的Wi-Fi服務，或在出發前預先安裝；

日數計算：數據日數一般會在抵達目的地且啟用當刻才開始計算，預先安裝eSIM不會被視作啟用流動數據實際做法仍以商戶指引為準；

eSIM配置：倘智能裝置能同時使用SIM與eSIM，消費者可自行設定線路配置，例如以實體SIM負責語音通話，外遊eSIM則連接流動數據等；

漫遊設定：消費者或需開啟外遊eSIM的漫遊功能方可收發流動數據；

移除eSIM：假如eSIM計劃僅用於單次旅程，回港後即可移除該eSIM配置；

