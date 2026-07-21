中國火箭拒走美國舊路！長征十號乙首創網捕回收　官方解釋原因

長征十號乙運載火箭的箭體回收採用的是自主研發的網系捕獲回收方案，降落過程裏通過海上發射平台架設的柔性網結構直接承接箭體，用形變緩衝抵消着陸的巨大沖擊力。



不少網友看到公開的回收演示畫面後紛紛討論，這套方案的完成度看起來足夠驚艷，為什麼沒有參考美國同行已經成熟應用的機械臂回收路線。

中國航天科技一院研製的長徵十號乙遙一火箭於7月10日首飛成功。（新華社）

中國運載火箭首次實現可控回收：

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針對大眾的疑問，《人民日報》近日刊發解讀內容點明：機械臂回收方案對火箭的落點精度要求極高，箭體着陸點哪怕偏差數米，都有可能出現整枚箭體直接砸偏的事故，整套流程的容錯空間幾乎為零，落地部署的門檻非常高。

中國主流航天發射場選址在海南，依託臨海的天然地理優勢，海上平台的架設條件足夠成熟，研發團隊順着這個條件發散思路，有沒有可能研發一套網系捕獲裝置，不用對落點精度提極端要求，哪怕着陸點存在一定偏差也能穩穩把箭體接住完成回收。

這個看似天馬行空的設想最終完全落地實現，中國也順理成章成為全球首個完全掌握，運載火箭網系捕獲回收技術的國家，走出了一條完全區別於海外路線的全新技術路徑。

很多人好奇為什麼國內前沿創新遇到外部限制的時候，反而更容易跳出固有框架拿出完全不一樣的解決方案。

就像人工智能賽道，海外頭部廠商手握海量算力和資金，走的是以「暴力堆疊」參數開發大模型的路線，國內卻受限於高端晶片供應約束，反而催生出了走混合專家架構（MoE）的DeepSeek，用低得多的研發和運行成本，就拿出了性能比肩全球第一梯隊的通用大模型產品。

還有大家熟悉的華為，面對高端先進光刻設備的全面封鎖，沒有沿着海外成熟的晶片製程迭代路徑死磕，反而提出韜定律的全新技術思路，用時間縮微替代傳統的幾何微縮邏輯，實現了晶片性能的跨代躍升，目前已經成功量產了381款自研晶片，覆蓋消費電子、工業、汽車等全場景需求。

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現在部分國家試圖用極限施壓、技術封鎖、小院高牆的手段卡斷國內技術升級的路徑，這些外部限制看似是發展路上的沉重約束，反而給國內研發團隊創造了跳出固有技術路徑的倒逼動力，往往壓力越大，技術反彈突破的力度就越強，最終走出完全屬於自己的創新路線。

大家也不用覺得網系回收方案就是國內航天回收路線的唯一選擇，長征十號乙完成網系回收方案驗證的同一時間，朱雀三號、長征十二號甲等多個型號的研發團隊，也在同步攻關帶著陸支架的垂直回收方案，不同技術路線的驗證推進完全並行不悖。科技創新領域從來沒有哪條路線是被提前規定死的唯一標準答案。

這套多線並行、優勝劣汰的邏輯，和國內新能源汽車行業的發展路徑幾乎完全相通。純電動車（BEV）、插電式混能車（PHEV）、增程式混能車（EREV）多種技術路線同步落地，沒有誰提前預設絕對正確的發展方向，所有方案全部扔到公開市場裏接受用戶和行業的檢驗，最終篩選出最適配產業發展的方向。前沿技術探索的階段，本來就該支持多路徑並行試錯，沒人能提前預知哪條路線最終能跑通。

堅持自主創新從來就不等同於關起門來閉門造車，反而要儘可能聚攏全球範圍內的技術資源，匯聚各方的研發力量，在多元探索的基礎上走出屬於自己的最優解。

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