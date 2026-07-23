iPhone用家忠誠歷史新高！雙陣營生態壁壘加固　Android轉會率跌

據研究機構CIRP最新數據，iPhone用家忠誠度在2026年第一季度達到87%，創下該機構追蹤該指標三年來的最高紀錄，高於一年前的84%和2024年初的85%。



與此同時，新購iPhone的用家中，此前使用Android裝置的比例降至12%，較去年同期的14%進一步下滑。剩餘1%來自Feature Phone用家、其他平台用家或首次購買智能手機的消費者。

據研究機構CIRP最新數據，iPhone用家忠誠度在2026年第一季度達到87%，創下該機構追蹤該指標三年來的最高紀錄，高於一年前的84%和2024年初的85%。（CIRP）

分析師指出，這反映了智能手機市場已趨於成熟，平台切換變得相對罕見，消費者傾向於繼續使用已有的系統，因為轉移資料、App、配件及訂閱項目、音樂和其他已購內容，既不方便又耗時。

再加上App Store已購App無法跨平台轉移、iMessage與RCS的體驗差異、Apple Watch等配件與Android手機不兼容等因素，都增加了換平台的實際成本。

在Android轉投用家持續減少的背景下，蘋果的增長將更多依賴現有用家升級換機，而非吸引Android陣營用家倒戈。

對於Android陣營而言，雖然功能越來越多，但說服已建立使用習慣的iPhone用家切換陣營仍然是一個相當大的挑戰。

需要指出的是，CIRP未披露這些忠誠度數據的樣本規模和誤差範圍，因此無法確定具體調查了多少人。但整體趨勢還是很明顯，那就是智能手機平台的陣營固化正在加劇，生態壁壘的效應越來越顯著。

【延伸閱讀】iPhone 18 Pro配置對比上代全面升級！深櫻桃紅配色或成關注重點（點擊連結看原文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】