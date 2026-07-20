iPhone Ultra最快9月登場硬撼三星！5款全新「闊芒摺機」規格曝光

終於要給大家盤一盤各大品牌的闊摺疊新機了！哎呀，說到這個就難受。4月份華為Pura X Max發布那會兒，我喜歡得不行，但一開價10999元（人民幣，下同）起，個人就憑「實力」忍住了，到現在都覺得有點貴啊......



只能等降價或其他品牌出了同類新機後對比入手，好在其他品牌的闊摺疊也在爭相爆料，這幾天聚集啦。先達成共識，跟傳統的21:9瘦長內屏比例的大摺疊不同，闊摺疊是4:3、16:10寬屏內屏哦。

HUAWEI Pura X Max。（HUAWEI）

除了已經發布兩款闊摺疊的華為，接下來多方爆料的Samsung、HONOR、OPPO、vivo、小米、蘋果等，都來了！

Samsung Galaxy Z Fold 8

首先就是已經發布本月22號發布的Samsung。好了，這個也便宜不到哪兒去！Samsung這個闊摺疊Galaxy Z Fold 8，之前就爆料尺寸比例跟前面華為那款差不多。內屏7.6英寸的4:3寬屏，外屏是5.4英寸；厚度的話疊合起來9.7mm，整機201g。

Samsung Galaxy Z Fold 8。（科技狐提供）

核心的第五代驍龍8至尊版for Galaxy定製處理器，4800mAh電池搭配45W有線快充、25W無線快充；影像是後置雙攝，5000萬像素主攝+1200萬像素超廣角；行業內預估的定價在1.4-1.5萬左右。

提前大膽發言，真不如前面我想買的那款，立馬覺得華為那個也不貴，當然，實際要以22號正式發布為準，而且Samsung的主戰場也沒在國內，所以預期也沒那麼高。

iPhone Ultra

倒是蘋果的熱鬧了好久，最近每天都有消息。今天有關這款萬眾矚目的iPhone Ultra，有媒體爆料了白色版本，長這樣：

iPhone Ultra白色版本。（科技狐提供）

這都快刷吐了，還沒等到發布，現在新消息說的是預計9月的時候會發，到時候看吧。蘋果這款爆料的配置，作為首款摺疊屏，是橫向書本式內折；7.8英寸4:3闊摺疊，外屏5.5英寸橫向外屏；鈦合金機身；閉合厚度大概9.2mm，重約210g；

核心配置這邊，一直都是傳聞會上全新2nm工藝製程的A20 Pro晶片？其他還有側邊Touch ID、12GB記憶體、自研C2基帶、後置雙4800萬像素、5400-5800mAh電池，只支持eSIM？本來覺得不咋靠譜，但這兩天有供應鏈消息說是已經在招聘推量產進度了。

難道說......9月真的有戲啊？還是打個問號吧，這款要是真如期而至，行業內預估定價在1.5萬起，頂配怕是要奔2萬往上了。總之，感覺是小眾高端機，就怕到時候被炒的直接銷量爆炸。這麼多年，這種開售前各種吐槽不行結果開售後瘋搶的局面，咱早已司空見慣。

【延伸閱讀】iPhone Fold爆料匯總｜大摺芒配6000mAh大電池 兼備液態金屬鉸鏈（點擊連結看原文）

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HONOR

還是把目光轉到性價比更高的國產品牌上來！HONOR最近也有最新爆料哦。有沒有跟我一樣，華為的有些捨不得，下一秒立馬想到：HONOR應該很快也會出吧？其實上個月就有大概的消息，下面這張圖僅供參考。那這幾天最新的消息呢，說是HONOR這邊，在憋大招！準備搞Android裏面第一款用2nm製程晶片的闊摺疊……

看看各大國產巨頭將推出的闊摺疊手機：

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預計那得到明年上半年去了，其他的配置：6英寸內屏+5.5英寸外屏；主攝預計能上2億像素大底方案，還有潛望長焦鏡頭，甚至舒適區的電池容量也可能上7000mAh。價格就不好說了，HONOR比較拿手的就是「驚喜價」，配置上這麼頂，大概率1.5萬內，就是奔着捲蘋果去的，懂了吧。

HONOR這邊重頭戲確實挺多的，目前手頭還有下個月將正式登場的HONOR Robot Phone呢！行業首款機器人手機，被視為AI終端新物種，深度融合了手機、攝像機、機器人能力，早就賺足了眼球。馬上AI手機也要接連發布，又趕在蘋果之前，大家對這新奇玩意兒的預期也不低哦。

OPPO

再來看「摺痕天花板」的OPPO。最新爆料，OPPO這邊也在趕時間！旗下的首款闊摺疊機型，有可能最快下半年、遲一點明年第一季度就推。依舊是「會把摺痕控制在第一梯隊」的重磅選手！

OPPO闊摺疊爆料的配置消息，也是7.6英寸內屏+5.5英寸外屏；核心配置有可能搭載新一代驍龍8系旗艦平台，電池容量可能在6000-6500mAh；目前還比較初步，看看先，不管是命名還是具體的配置參數，等發布。

但八九不離十的，OPPO要出闊摺疊，也是萬元旗艦機型了......還有個vivo呢？也有爆料消息，不過呢，看起來節奏稍微更慢點。vivo的重點，更傾向聚焦在下沉市場。

vivo

半個月前有專訪出來的消息，算是肯定了vivo確實有闊摺疊。傳言呢，vivo這邊有可能將闊摺疊機型價格下探到萬元內？配置什麼的倒是沒什麼消息，估計最快出也要明年去了，感覺vivo這邊口風是真緊，未知就有很多幻想空間，目前也是個人最好奇的。

至於小米這邊，目前爆料消息大多都一個「暫緩闊摺疊」。雖然此前就有消息稱小米內部已經立項闊摺疊，但節奏更為保守，重心還是放在旗下的小摺疊身上，所以有得等了。綜合看下來，闊摺疊還真就便宜不了，大概率都萬元左右。

而且整體節奏要把時間線拉長到接下來的一年內！所以，喜歡這個闊摺疊尺寸機型的狐友們，先存錢吧......初步來看，不差錢的就選華為，畢竟人家已經經過市場檢驗了，配置什麼的咱之前也聊過，沒毛病。

再就是奔着蘋果去的，過兩個月揭曉答案，反正現在可以省錢整波大的。其他幾個國產闊摺疊機型，咱是大可以等的，依舊相信「全能摺疊」水平，都各有優勢，現在最關鍵的問題就是：如果闊摺疊賣得比常規的大摺疊貴，那消費者最終會怎麼選？

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