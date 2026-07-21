傳iPhone 18 Pro Max鏡頭由Sony包辦！後置三鏡48MP　搭可變光圈

有博主在社交平台上，披露了iPhone 18 Pro Max的完整影像規格。從目前曝光的訊息來看，這次蘋果依然選擇Sony，作為獨家影像感光元件供應商。



具體配置方面，iPhone 18 Pro Max配備了三顆4800萬像素鏡頭。其中主鏡頭為Sony IMX905，並首次支持可變光圈技術；超廣角鏡頭為Sony IMX972；長焦鏡頭則為Sony IMX973。前置鏡頭方面，該機配備了一顆1800萬像素的Sony IMX914感光元件。

iPhone 18 Pro Max配備了三顆4800萬像素鏡頭。（X@oneuios）

iPhone 18 Pro Max配備了可變光圈技術：

對比上代iPhone 17 Pro Max，iPhone 18 Pro Max最大的變化在於，引入了可變光圈技術。與傳統的固定光圈相比，可變光圈的核心價值，在於影像系統能夠根據不同光線與場景，物理調節進光量，從而獲得更加靈活的成像表現。

在暗光環境下，可變光圈可調整至大光圈模式，提升進光量，從而降低ISO感光度、減少噪點生成，使夜景畫面更加純淨通透。而在強光場景下，則自動收縮至小光圈避免過曝，同時增強畫面邊緣的解析力，讓整體畫質更加清晰鋭利。

其次，可變光圈還帶來了對景深的精確物理控制。大光圈能夠營造更淺的景深效果，通過物理虛化突出主體，告別單純依賴算法模擬的「摳圖感」。

小光圈則能物理擴大景深範圍，有效解決拍攝文檔時邊緣模糊，或多人合影中邊緣人物失焦等常見痛點。這種基於光學層面的景深控制，使人像虛化層次更加豐富、過渡更加自然，呈現出接近專業單反相機的成像質感。

此外，可變光圈還進一步拓展了用戶的創意拍攝空間。用戶可根據不同的拍攝需求自主選擇光圈值，實現更加精準的創作表達，滿足從日常記錄到專業影像的多樣化需求。

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在硬件配置方面，iPhone 18 Pro Max將首發搭載A20 Pro晶片，該晶片基於台積電2nm工藝製造，性能表現值得期待。同時該機配備12GB RAM，電池容量突破5000mAh，並預裝iOS 27系統。綜合來看，iPhone 18 Pro Max在影像、性能和續航方面均實現了全面升級。

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