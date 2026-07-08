花88萬元買「機械女友」續航最多4小時？網民嘲：聊到一半就沒電
撰文：快科技
出版：更新：
近日，優必選在2026年度全球發布會上，發布了多款全新超仿生U1系列人形機器人。
該系列主打家庭情感陪伴定位，整機搭載88個高自由度運動關節，內置養成式情感大模型，支持本地加密存儲交互記憶，同時可實現多維度外觀自定義。
「機械伴侶」續航最多4小時 網民嘲：聊到一半就沒電
+4
產品分男女兩款身形：男款身高183cm、體重42kg，女款身高168cm、體重35.2kg，且僅面向成年消費者售賣，官方明確其不具備掃地、做飯等家務執行能力。
據了解，U1系列共推出三款配置版本：輕量化半身U1 Lite售價11.98萬元（人民幣，下同）；配備完整四肢的U1 Pro 定價16.98萬元；頂配U1 Ultra區分男女款，女版88萬元、男版99萬元，擁有自主行走能力與更強算力。
發布會當日U1系列全渠道訂單已突破1.3萬台，體量是優必選2025年B端人形機器人全年1079台銷量的12倍以上。
但一份核心續航參數引發熱議：全系機型單次充電續航僅2至4小時，從十幾萬的入門款到近百萬頂配Ultra，沒有一款例外。
換句話說，你花十幾萬到將近一百萬請回家的這位「賽博女友」，可能剛聊出感情，就得回充電樁蹲著。
業內專家對此作出解釋，當前全尺寸雙足雙臂人形機器人行業，普遍續航都在 2~4小時區間，U1屬於行業常規水平；同時專家也指出，陪伴中途頻繁斷電，極易打斷情緒交互，會帶來強烈的體驗斷層。
有網友直白吐槽：聊到一半就沒電，到底是機器人陪伴我，還是我天天伺候它？
【延伸閲讀】變形金剛不是夢？首款載人機甲GD01雙足行變四足獸 首日即獲訂單
+4
AI超仿生機械人正式登場！打造專屬居家情感伴侶身價破百萬1:1復刻動漫伴侶？ 優必選發布U1仿生機械人 最高99萬限成人訂購機械人也要考試？中國首個機械人學校杭州開學 30台機械人報到FF全形態EAI機械人世界 | Futurist人形機與工業級FF Faber登場英偉達再參展鏈博會 黃仁勳致辭：中國是世界重要科技與產業中心
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】